افزایش شمار شهدای لبنان به ۴۳۲۸ نفر؛ منفجر کردن منازل مسکونی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت بهداشت لبنان امروز یکشنبه اعلام کرد که شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس سال جاری به ۴۳۲۸ نفر افزایش یافت.

این وزارتخانه اشاره کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی ۱۲ هزار و ۲۲۹ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، ۱۷ بیمارستان بر اثر حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیدند و ۳ بیمارستان نیز تعطیل شدند.

تداوم تخریب و انفجار از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی انفجار گسترده‌ای را در جنوب لبنان انجام داد و طی آن، زیرساخت‌های مسکونی را تخریب کرد.

از سوی دیگر خبرگزاری رسمی لبنان از وقوع حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه نبطیه واقع در جنوب لبنان خبر داد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی با وجود امضای «توافقنامهٔ چارچوب» با لبنان در ۲۶ ژوئن گذشته با میانجی‌گری آمریکا، همچنان حملات خود به لبنان را ادامه می دهد.