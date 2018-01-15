شورای مرکزی حزب موتلفه درگذشت کارکنان نفتکش سانچی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درگذشت کارکنان نفتکش سانچی در پی حادثه آتشسوزی در سواحل شرقی چین را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
«انا لله و انا الیه راجعون
وقوع سانحه ناگوار و دلخراش آتش سوزی برای نفتکش کشورمان در سواحل شرقی چین که موجب درگذشت شهادت گونه تمامی خدمه و پرسنل زحمتکش آن شد، موجی از اندوه را در کشور گستراند.
این ضایعه را به ملت بزرگ ایران به ویژه خانواده های داغدار از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای آن جانباختگان مظلوم که تلاشگران عرصه حفظ اقتدار اقتصادی کشور هستند، علّو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت می داریم.»
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