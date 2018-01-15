به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، در پی بروز حادثه تاسف بار برای نفتکش ایرانی سانچی و جان باختن دریانوردان دریادل کشورمان، مجله ظهرگاهی شبکه چهار سیما امروز (۲۵ دی ماه) با دعوت از موید صدر مشاور معاون رییس جمهور و مشاور وزیر نفت در صنایع پتروشیمی به بررسی حادثه سانچی می پردازد.

امیرحسین مدرس مجری برنامه در گفتگو با صدر از وی علل این حادثه ناگوار و چگونگی برخورد با این اتفاق را جویا می شود.

نفتکش ایرانی سانچی که شامگاه ۱۶ دی ماه سال جاری در آب های چین دچار حادثه شد، پس از ۸ روز سوختن روز گذشته در آتش غرق شد.

در بخش دوم برنامه امروز «مهمانخانه» داود فرزامی کارشناس طب سنتی با مخاطبان گفتگو می کند.

«مهمانخانه» با رویکرد سبک زندگی ایرانی، اسلامی به تهیه کنندگی سید محمدرضا ضرغامی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ساعت ۱۶ به روی آنتن شبکه چهار سیما رود.