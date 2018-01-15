اصلاح ساختار نظام درآمدی شهرداری کرمان در دستور کار قرار دارد

مجتبی بینا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهمنظور ایجاد بستر لازم برای تسهیل در پرداخت عوارض و جلوگیری از اتلاف وقت و سرمایه شهروندان، کسبه و صنوف و ارائه خدمات سریع و روزآمد به مودیان، واحدهای وصول درآمد در مناطق چهارگانه مستقر شده است.
وی با بیان اینکه همچنین باجههای درآمدی در مبادی مورد نیاز شهروندان از قبیل مرکز تعویض پلاک ایجاد شده است، گفت: با بهرهگیری از سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری برای پرداخت عوارض و بهای خدمات، گامهایی درخصوص تغییر درآمدی شهرداری کرمان به نظام فعال و پویا برداشته شده است.
مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرمان با اشاره به اینکه هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب و مورد رضایت مردم شهر کرمان فاصله داریم، گفت: برای جلب رضایت و مشارکت شهروندان، تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
بینا افزود: تمام شهروندان از خدمات شهرداری بهرهمند هستند و شهرداری وظیفه دارد این خدمات را به نحو شایسته و مطلوب در اختیار شهروندان قراردهد؛ شهروندان نیز باید با پرداخت بهای خدمات، مدیران شهری را در ساختن شهری زیبا و آباد یاری کنند.
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