به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت تخصصی ایسفا، شب گذشته ۲۴ دی ماه برگزیدگان هفتمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ معرفی شدند.

فیلم کوتاه «مرضیه» به کارگردانی درناز حاجی‌ها به عنوان بهترین فیلم کوتاه جشنواره انتخاب شد و مستند «دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری» ساخته مشترک بهتاش صناعی ها و مریم مقدم عنوان بهترین مستند جشنواره را از آن خود کرد. همچنین جایزه بهترین فیلم سینمایی به «کوه» ساخته امیر نادری رسید.

در اختتامیه این جشنواره نسخه باکیفیت فیلم سینمایی «یه اتفاق ساده» به کارگردانی سهراب شهید ثالث نیز نمایش داده شد.

این جشنواره هر سال با انتخاب بهترین فیلم های مستقل سینمای ایران، تماشاگران چک را با این سینما آشناتر می کند.

در جشنواره امسال یازده فیلم کوتاه با نام های «رتوش»، «جای منو تو اتاق بنداز»، «مرضیه»، «دختری در میان اتاق»، «سبز کله غازی»، «حیوان»، «وال ها»، «نگاه»، «دیدن»، «آقای احمدی و یک سفر ساده» و «هنوز نه» نمایش داده شد. امسال برای اولین بار مراسم افتتاحیه جشنواره نیز با نمایش فیلم های کوتاه همراه بود.

مجید برزگر که مسئولیت انتخاب فیلم های کوتاه را به عهده داشت امسال با انتخاب ۲ فیلم «اون شب که بارون اومد» ساخته کامران شیردل و «یک اتفاق ساده» ساخته سهراب شهید ثالث و صحبت درباره هر ۲ فیلم و نقش تاریخی آنها و تاثیرشان بر سینمای مستقل ایران صحبت کرد. همچنین برزگر پیش از نمایش فیلم های کوتاه از نسل جدید سینماگران ایرانی در حوزه فیلم کوتاه با مخاطبان جشنواره به گفتگو پرداخت.

از دیگر مهمانان امسال جشنواره می توان به امیر توده روستا، نوید دانش، کاوه مظاهری، بهمن دادفر، پویان شعله ور، درناز حاجیها، سارا ساغری و آرمان خوانساریان اشاره کرد که علاوه بر حضور در نشست های جشنواره در ۲ دیدار خود از مدرسه فیلم پراگ با آنها درباره تولید فیلم و نقش آموزش در سینما و دیگر مباحث مشترک به بحث و نظر پرداختند.

هفتمین دوره جشنواره «فیلم‌های ایرانی پراگ» با هدف به نمایش گذاشتن آثار فیلمسازانی که بدون توجه به مناسبات بیرونی تنها با اتکا به خلاقیت خود فیلم می‌سازند از تاریخ ۹ تا ۲۰ ژانویه برابر با ۱۹ تا ۳۰ دی در سه شهر جمهوری چک در حال برگزاری است.