به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی فلسفه و هنر در روزهای ۱۷- ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ در بانکوک- تایلند برگزار میشود.
بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی فلسفه و هنر با هدف گردآوری دانشمندان، محققان و پژوهشگران علمی جهت تبادل تجربیات و نتایج تحقیقات خود در تمام جنبههای فلسفه و هنر برگزار میگردد. برگزار کنندگان این کنفرانس درصدد هستند با ارائه یک پلت فرم بین رشتهای برای محققان و متخصصان، تازهترین نوآوریها، دغدغهها و همچنین چالشهای عملیاتی و راهحلهای اتخاذ شده در زمینههای فلسفه و هنر را به اشتراک بگذارند.
بر این اساس از علاقمندان به موضوع کنفرانس دعوت میشود تا چکیدهای از آثار و مقالات خود را تا پایان روز ۱۵ ژانویه از طریق آدرس https://www.waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/bangkok/ICPA?step=۲ ارسال نمایند.
لازم به ذکر است که چکیده مطالب باید دارای اهمیت مطالعه، توصیف مختصر از روش تحقیق، یافتههای اصلی مطالعه و نتیجهگیری باشد.
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