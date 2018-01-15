چین زیردریایی هسته ای خود را به سمت آبهای ژاپن فرستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت ژاپن امروز با صدور بیانیه ای از ورود زیردریایی نظامی هسته ای چین به آبهای مورد مناقشه دریای شرقی چین خبر داد.

در همین حال چین نیز امروز با صدور بیانیه ای از اعزام سه کشتی گارد ساحلی این کشور به سمت آبهای مرزی دریای چین و در نزدیکی جزیره دیائو خبر داد.

«ایتسونوری اونودرا» وزیر دفاع ژاپن امروز طی سخنانی گفت که این زیردریایی هسته ای از نوع زیر دریایی های سری «شانگ» تولید چین بوده که به گفته وی به موشک های کروز بلند – برد مجهز است.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: زیردریایی های هسته ای می توانند برای ساعت های طولانی به گشت زنی پرداخته و تشخیص آنها بسیار سخت است، چراکه در عمق بسیار زیادی حرکت می کنند.

وزیر دفاع ژاپن افزود: نگرانی عمیق ما به این نکته باز می گردد که ممکن است این زیردریایی از آبهای سرزمینی ما گذشته باشد. در این صورت تنش ها افزایش خواهند یافت.