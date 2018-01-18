چاپ دوم یک رمان با موضوع اجتماعی/«کنج بهشت» به چاپ نهم رسید

تکین حمزه لو نویسنده و مدیر نشر برکه خورشید در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید این نشر گفت: طی روزهای گذشته رمان «نامهربان من کو» را از م. بهارلویی منتشر کردیم که طی ۵ روز، نوبت اول چاپ آن تمام شد و حالا می خواهیم برای چاپ دومش اقدام کنیم.

وی افزود: این رمان یک موضوع اجتماعی دارد که فکر می کنم بخشی از موفقیتش به خاطر لحن طنزی باشد که در آن مستتر است. به این ترتیب، تیراژ هزارتایی این کتاب طی ۵ روز اول عرضه اش تمام شد و به زودی به چاپ دوم خواهد رسید.

این مدیر نشر در ادامه گفت: پس از این کتاب، بهمن ماه امسال، رمانی با نام «شیراز خیابان افرا» چاپ خواهیم کرد که نوشته زهرا اسماعیل زاده است. این رمان درباره ازدواج های مجدد پس از مرگ همسر است. به این ترتیب شخصیت های اصلی این رمان، زنانی هستند که همسرانشان درگذشته اند و برای حفظ زندگی شان باید ازدواج کنند. در کتاب مورد نظر، نگاهی که جامعه نسبت به این زن ها دارد، نیز بررسی می شود. این کتاب هم این روزها برای چاپ آماده می شود.

تکین حمزه لو گفت: طبق برنامه، اسفندماه هم قصد چاپ یک رمان را با نام «تعبیر یک کابوس» داریم که اثر شادی داودی است و یک اثر جنایی است. این رمان درباره کشف راز یک قتل است.

این داستان نویس درباره تجدید چاپ رمان های خود نیز گفت: «زندگی شیرین» و «حوض فیروزه» از نوشته هایم به تازگی به چاپ چهارم رسیده اند و رمان «کنج بهشت» هم در حال حاضر با نسخه های چاپ نهمش در بازار نشر حضور دارد.