تجمعی در اغتشاشات اخیر در ورامین صورت نگرفت

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن محمودی، در جلسه ای با شهردار و رییس شورای شهر ورامین، طی سخنانی اظهار داشت: امسال سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است و سال بعد که چهلمین سالگرد می باشد از همین الان ستاد چهلمین سالگرد شکل گرفته است و برای عدد ۴۰ که در متون دینی ما نیز دارای تعابیر مشخص و مختلفی نیز می باشد تصمیم گیری هایی در حال بررسی است.

محمودی افزود: دشمن اکنون شمشیر را از رو بسته و تیر ماه امسال منافقین در فرانسه ادم هایی را جمع و مطالبی را اظهار کرد و در آن مراسم بیان شد که جمهوری اسلامی چهلمین سالگرد خود را نخواهد دید لذا باید بدانیم که اتفاقات اخیر نیز مختص امروز و دیروز نبوده و مشخص است که برنامه ریزی های دقیقی داشته اند و برنامه آنها این بود که اغتشاشات اخیر را به ۱۲ و بهمن برسانند اما نشد و از شهرهای کوچک نیز شروع کردند و طی این اغتشاشات مطالباتی از سوی مردم بیان شد که در نهایت دشمن در این بستر و موج سوار شدند و اگر قدری حساب شده تر عمل می کردند کار را بسیار سختی را در پیش داشتیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مردم همیشه در صحنه ما که معترض هم بودند در این عرصه بسیار هوشیارانه عمل کردند و وارد صحنه شدند گفت: در این اتفاقات مرزها جدا شد و ما در این مقطع نجات یافتیم اما باید بدانیم که دشمن همیشه وجود دارد و تا وقتی ولایت در این کشور است این دشمنی وجود دارد و از هم اکنون کارهایی را برای دهه فجر انجام می دهند و در همین راستا امسال ما دهه فجر حساسی را در پیش خواهیم داشت و لازم است که برای هرگونه مسئله آمادگی کافی داشته باشیم چرا که ممکن است اعتراضاتی به شکلی دیگر نمایان شود و یا عملیات فیزیکی انجام شود.

در اغتشاشات اخیر صحنه های دروغی را در فضای مجازی به نام ورامین منتشر کردند

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران بیان داشت: بدیهی است که دهه فجر امسال از مهم ترین دهه های فجر انقلاب است و همانطور که می دانید همیشه راهپیمایی ها و در صحنه بودن های مردم تیر خلاص را به دشمنان وارد کرده است و اگر دشمن این حرکت بزرگ را نبیند و بتواند ما تحت الشعاع قرار دهد کار سخت می شود.

وی افزود: در اغتشاشات اخیر صحنه های دروغی را در فضای مجازی به نام ورامین منتشر کردند در صورتی که همه می دانند در این شهرستان هیچ گونه تجمع و اعتراضی وجود نداشت و این دروغ سازی و دروغ پردازی ها که کار سختی نیست نیز انجام شد.

محمودی با اشاره به اینکه لازم است که مسئولین شهری به طور جدی تری امسال به دهه فجر و برگزاری مراسمات آن توجه داشته باشند گفت: لازم است امسال به طور جهت دار به تزیینات شهری پرداخته شود همانطور که در چند روز اخیر شاهد نصب پرچم های جمهوری اسلامی در سطح شهر بودیم باید این حرکت ها و نمادهای دارای پیام تداوم پیدا کند و در فضای مجازی باید هشتک من عاشق پرچم هستم را به کار ببریم و از لحاظ تبلیغی و فضا سازی جهات مثبت را پررنگ کنیم تا جهات منفی کمرنگ شوند و امسال در فضا سازی شهر بر روی پرچم کار بیشتری انجام دهیم مثلا اتوبوس و تاکسی و کسبه و منازل از پرچم استفاده کنندکه نوغی فضاسازی شهری محسوب می شود که در بدنه جامعه منتقل می شود.

۱۲۰ دستاورد انقلاب اسلامی در معرض دید مردم قرار می گیرد

وی گفت: امسال تقارن دهه اول فجر با دهه فاطمیه یک فرصت است چرا که فاطمیه پرچمدار همه ارزش های اخلاقی است و درسی ارزشی نیست که در فاطمیه وجود نداشته باشد و جای کار بسیار زیادی در این ایام وجود دارد.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران با بیان اینکه در این ایام چندین برنامه کلیدی در ورامین اجرا خواهد شد گفت: این برنامه ها شامل؛ سالگرد ورود حضرت امام راحل در ۱۲ بهمن می باشد و کاوان نمادین حضرت امام نیز را خواهیم داشت، از ساعت ۹ صبح در مرقد امام برنامه خواهیم داشت و میهمانی لاله ها در ۱۹بهمن را خواهیم داشت و گلباران مزار شهدا در سطح منطقه، سخنرانی های بسیار خوب در مساجد به مناسبت دهه فجر نیز تدارک دیده شده است و کار خوب دیگر در ورامین نصب دستاوردهای انقلاب در بلوار های ورامین است که ۱۲۰ طرح می باشد و همه این کارها گامی برای خنثی کردن تبلیغات منفی دشمن است.

محمودی در پایان اظهار داشت: دهه فجر مناسبت استثنایی است که باید در این مورد کار شود و در این راستا برای شب ۲۲ بهمن ساعت ۹ شب تکبیر و نورافشانی را خواهیم داشت در میدان رازی و ایستگاه صلواتی را نیز به عنوان فرهنگ راه اندازی کنیم و سرود انقلاب را پخش کنیم تا جشن ها مردمی شود و مردم دست اندر کار باشند و برای این کار شهرداری بسیار می تواند تاثیرگذار باشد که خنثی کننده تحرکات منفی باشد و فرصت را از کسانی که می خواهند کار منفی انجام دهند بگیریم و در پارک ها سرودهای انقلاب پخش شود.