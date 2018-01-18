  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

دبیر ستاد هوانوردی:

اخذ مجوزهای لازم برای تعمیرات و اورهال محصولات هوایی تسهیل می‌شود

اخذ مجوزهای لازم برای تعمیرات و اورهال محصولات هوایی تسهیل می‌شود

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی گفت: در تلاش هستیم مشکلات در مبحث نگهداری و تعمیرات هواپیما، اخذ مجوزهای لازم برای تعمیرات و اورهال مجموعه را مرتفع کنیم. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص مهم ترین نیازهای بخش محصولات هوایی تصریح کرد: در مبحث نگهداری و تعمیرات هواپیما، موضوع «تعامل با سازندگان اصلی قطعات و سامانه ها»، «اخذ مجوزهای لازم برای تعمیرات و اورهال مجموعه ها و محصولات» از چالش های اصلی است که ارتباط با سازندگان اصلی را الزامی می کند.

وی افزود: تعامل با سازندگان اصلی قطعات و سامانه‌های هوایی در حوزه نگهداری و تعمیرات از چالش های اصلی موجود است.

به گفته منطقی، در سایر حوزه ها نیز هر بخش، نیازمندیهای خاصی دارد که موضوع آموزش، تداوم و استمرار در کسب و کار زمینه رشد و توسعه آن بخش را فراهم می کند.

کد مطلب 4203211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه