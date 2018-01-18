به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص مهم ترین نیازهای بخش محصولات هوایی تصریح کرد: در مبحث نگهداری و تعمیرات هواپیما، موضوع «تعامل با سازندگان اصلی قطعات و سامانه ها»، «اخذ مجوزهای لازم برای تعمیرات و اورهال مجموعه ها و محصولات» از چالش های اصلی است که ارتباط با سازندگان اصلی را الزامی می کند.

وی افزود: تعامل با سازندگان اصلی قطعات و سامانه‌های هوایی در حوزه نگهداری و تعمیرات از چالش های اصلی موجود است.

به گفته منطقی، در سایر حوزه ها نیز هر بخش، نیازمندیهای خاصی دارد که موضوع آموزش، تداوم و استمرار در کسب و کار زمینه رشد و توسعه آن بخش را فراهم می کند.