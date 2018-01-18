جشنواره فجر در اصفهان برگزار می﻿ شود/اعلام جزئیات در هفته آینده

پرویز طاهری در گفت وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه اکران فیلمهای سی و ششمین جشنواره فجر در ۳۰ استان کشور قطعی شده است ما نیز در حال برنامه ریزی برای برگزاری باشکوه این جشنواره در اصفهان هستیم.
وی با بیان اینکه روز شنبه برنامه اکران فیلمهای جشنواره فجر در اصفهان به شکل قطعی مشخص می شود، افزود: امیدواریم با توجه به قراردادی که در این روز میان مسئولان اصفهان و تهران منعقد میشود شاهد اکران فیلمهای شاخص جشنواره فجر در اصفهان باشیم.
معاون فرهنگی هنری اداره ارشاد اصفهان با بیان اینکه جشنواره فجر در استانها از ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه آغاز شود، بیان داشت: قرار است هزینه نمایش فیلمها در جشنواره فجر استانها نیز توسط سازمان سینمایی به تهیه کنندگان پرداخت شود.
نمایش فیلمها در هر استان منوط به رضایت و اجازه کتبی تهیه کننده هر فیلم است
وی ادامه داد: بنا بر اعلام شورای عالی تهیه کنندگان سینما نمایش فیلمها در هر استان منوط به رضایت و اجازه کتبی تهیه کننده هر فیلم است و هیچ اجباری برای نمایش یک فیلم وجود ندارد.
طاهری با تاکید بر اینکه گروه بندی نمایش فیلمها در هر استان به دو گروه سودای سیمرغ ۱ و ۲ تقسیم شده است، ابراز داشت: از میان ۳۰ استانی که فیلمهای جشنواره سی و ششم فجر در آن به نمایش درمی آید ۱۵ مورد پذیرای فیلمهای گروه سودای سیمرغ ۱ و ۱۵ استان نیز میزبان فیلمهای سودای سیمرغ ۲ هستند.
وی اضافه کرد: جزئیات، تعداد و نوع فیلمهایی که در جشنواره فجر اصفهان اکران میشود هفته آینده اعلام می شود.
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