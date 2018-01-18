پرویز طاهری در گفت﻿ وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه اکران فیلم﻿های سی و ششمین جشنواره فجر در ۳۰ استان کشور قطعی شده است ما نیز در حال برنامه ریزی برای برگزاری باشکوه این جشنواره در اصفهان هستیم.

وی با بیان اینکه روز شنبه برنامه اکران فیلم﻿های جشنواره فجر در اصفهان به شکل قطعی مشخص می ﻿شود، افزود: امیدواریم با توجه به قراردادی که در این روز میان مسئولان اصفهان و تهران منعقد می﻿شود شاهد اکران فیلم﻿های شاخص جشنواره فجر در اصفهان باشیم.

معاون فرهنگی هنری اداره ارشاد اصفهان با بیان اینکه جشنواره فجر در استان﻿ها از ۱۲ تا ۱۵ بهمن ﻿ماه آغاز شود، بیان داشت: قرار است هزینه نمایش فیلم‌ها در جشنواره فجر استان﻿ها نیز توسط سازمان سینمایی به تهیه﻿ کنندگان پرداخت شود.

نمایش فیلم﻿ها در هر استان منوط به رضایت و اجازه کتبی تهیه کننده هر فیلم است

وی ادامه داد: بنا بر اعلام شورای عالی تهیه کنندگان سینما نمایش فیلم﻿ها در هر استان منوط به رضایت و اجازه کتبی تهیه کننده هر فیلم است و هیچ اجباری برای نمایش یک فیلم وجود ندارد.

طاهری با تاکید بر اینکه گروه بندی نمایش فیلم﻿ها در هر استان به دو گروه سودای سیمرغ ۱ و ۲ تقسیم شده است، ابراز داشت: از میان ۳۰ استانی که فیلم﻿های جشنواره سی و ششم فجر در آن به نمایش درمی ﻿آید ۱۵ مورد پذیرای فیلم﻿های گروه سودای سیمرغ ۱ و ۱۵ استان نیز میزبان فیلم﻿های سودای سیمرغ ۲ هستند.

وی اضافه کرد: جزئیات، تعداد و نوع فیلم﻿هایی که در جشنواره فجر اصفهان اکران می﻿شود هفته آینده اعلام می ﻿شود.