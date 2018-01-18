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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

قاچاقچی لوازم آرایشی در تاکستان ۶۸۰ میلیون ریال جریمه شد

قاچاقچی لوازم آرایشی در تاکستان ۶۸۰ میلیون ریال جریمه شد

قزوین- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: قاچاقچی انواع اقلام آرایشی و مواد غذایی در تاکستان به پرداخت بیش از۶۸۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تاکستان در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- زنجان با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از ۵۲۸۰ قلم انواع اقلام آرایشی و ۹۵ کیلو گرم انواع شکلات  قاچاق را کشف کردند.

وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده  تشکیل و برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان ارجاع داده شد.

به گفته احمدی، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت  ۶۸۴ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.

کد مطلب 4203395

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