قاچاقچی لوازم آرایشی در تاکستان ۶۸۰ میلیون ریال جریمه شد

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تاکستان در حین گشت زنی و کنترل خودروها در اتوبان قزوین- زنجان با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از ۵۲۸۰ قلم انواع اقلام آرایشی و ۹۵ کیلو گرم انواع شکلات قاچاق را کشف کردند.

وی ادامه داد:پس از بررسی، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان ارجاع داده شد.

به گفته احمدی، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت ۶۸۴ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.