فیلترشکن «آمدنیوز» یک بدافزار است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار بدافزاری با نام فیلترشکن «آمدنیوز» در بین کاربران سیستم عامل اندروید موبایل و ادعای انتساب آن به نهادهای دولتی مرکز مدیریت امداد و عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) با بررسی فنی این نرم افزار مخرب اطلاعیه ای صادر کرد.

این مرکز اعلام کرد: این نرم افزار مخرب هیچ گونه ارتباطی با نهادهای دولتی نداشته و جزئیات تحلیل آن را ارائه داد.

بر اساس اعلام مرکز ماهر، فیلترشکن «آمدنیوز» دارای ساختار و طراحی ابتدایی و ساده بوده و پس از اجرا به تمام مخاطبان کاربر پیامکی حاوی لینک دریافت این فایل را ارسال می کند و سپس همه مخاطبان کاربر را حذف خواهد کرد. به جز این عملکرد، این بدافزارهیچ قابلیت و عملکرد دیگری ندارد.

در همین حال این اپلیکیشن هیچ گونه ارتباط اینترنتی نداشته و قابلیت سرقت اطلاعات و تماس با سرورهای کنترلی را نیز ندارد.

مرکز ماهر اعلام کرد: لینک ارسالی این اپلیکیشن توسط پیامک در بستر سرویس ابری شرکت آمازون بوده و در حال حاضر غیرفعال شده است.

جزئیات بیشتر از بررسی فنی این نرم افزار مخرب و ماهیت و چگونگی عملکرد آن در سایت مرکز ماهر در دسترس کاربران قرار دارد.