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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

هفته بیستم لیگ برتر فوتبال؛

پرسپولیس در نیمه اول برابر گسترش فولاد متوقف شد

پرسپولیس در نیمه اول برابر گسترش فولاد متوقف شد

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های روز نخست هفته بیستم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان گسترش فولاد تبریز بود که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

اکثر دقایق نیمه اول در اختیار پرسپولیس بود و تیم تبریزی چشم به ضد حملات داشت اما در همین موقعیت هم توانست چند خطر را روی دروازه میزبان خود ایجاد کند اما در باز کردن دروازه ناکام بود.

در دقایق پایانی پرسپولیس تلاش زیادی کرد تا در نیمه اول به گل برسد اما دفاع پرتعداد گسترش این اجازه را به خط حمله سرخپوشان نداد که بتوانند به گل برسند.

کد مطلب 4203571
رضا خسروي

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