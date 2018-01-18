پرسپولیس در نیمه اول برابر گسترش فولاد متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های روز نخست هفته بیستم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان گسترش فولاد تبریز بود که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

اکثر دقایق نیمه اول در اختیار پرسپولیس بود و تیم تبریزی چشم به ضد حملات داشت اما در همین موقعیت هم توانست چند خطر را روی دروازه میزبان خود ایجاد کند اما در باز کردن دروازه ناکام بود.

در دقایق پایانی پرسپولیس تلاش زیادی کرد تا در نیمه اول به گل برسد اما دفاع پرتعداد گسترش این اجازه را به خط حمله سرخپوشان نداد که بتوانند به گل برسند.