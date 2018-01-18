تخصیص۳۵۰ میلیون دلار برای توسعه خطوط ریلی برون شهری و درون شهری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی افشانی ظهر پنج﻿شنبه پس از بازدید از پروژه مترو میدان امام حسین (ع) در جع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی یکی از برنامه های مهم دولت است، اظهار داشت: شهرداری﻿ها متولی حمل و نقل عمومی درون شهری از جمله توسعه مترو به عنوان یکی از اولویت﻿های حمل و نقل هستند.

وی با بیان اینکه در قانون برای توسعه قطار شهری چند ردیف بودجه از جمله تبصره ۵ تعیین شده است، افزود: مطابق این تبصره شهرداری﻿ها می﻿توانند اوراق مالی را در راستای تامین بودجه﻿های مورد نیاز مترو به فروش برسانند.

شهرداری اصفهان در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت داشته است

معاون وزیر کشور با بین اینکه شهرداری اصفهان در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت داشته است، ابراز داشت: تکمیل پروژه قطار شهری در اصفهان با جدیت در حال پیگیری است.

خرید ۲ هزار واگن برای قطارهای شهری

وی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون ۶۷ هزار تاکسی نوسازی و وارد عرصه خدمت رسانی به مردم شد، ابراز داشت: خرید ۲ هزار واگن برای قطارهای شهری از جمله اقدامات در حال انجام است که از این تعداد حدود ۳۵۰ واگن مربوط به اصفهان، شیراز و تبریز است.

افشانی با اشاره به اینکه۵۰ درصد از اعتبارات قطار شهری توسط دولت و ۵۰ درصد نیز توسط شهرداری ها تامین می شود، ابراز داشت: در بند دال از تبصره ۵ حدود هشت هزار میلیارد تومان برای اعتبارات مترو پیش بینی شده که چهار هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

دو هزار واگن به صورت فاینانس خریداری می شود

وی با بیان اینکه همچنین ۳۵۰ میلیون دلار برای توسعه خطوط ریلی برون شهری و درون شهری در نظر گرفته شده است، گفت: مطابق مصوبه دولت دو هزار واگن به صورت فاینانس خریداری و میان تمام کلانشهرهای دارای خطوط ریلی تقسیم می شود.

به گزارش مهر، افشانی در سفر خود به اصفهان با قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان، فتح الله معین رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان و تنی چند از معاونان شهردار اصفهان از پروژه مترو میدان امام حسین (ع) بازدید به عمل آوردند.