پروژه کمربندی شرقی بیجار دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر،شهرام ملکی امروز پنج شنبه در نشست فعالان اقتصادی شهرستان بیجار با استاندارکردستان که در سالن شهدای گمنام فرمانداری برگزارشد، از افتتاح کمربندی شزقی شهرستان بیجار خبرداد وگفت: در دهه فجر امسال این پروژه که ۱۲.۷ کیلومتر طول دارد و برای احداث آن ۲۱ میلیارد تومان هزینه شده است، افتتاح می شود.

وی افزود: پروژه دوبانده کردن جاده زنجان بیجار از ۵۰ کیلومتر در دست اقدام ۳۰ کیلومتر آن اجرایی شده است.

وی به وضعیت راه های روستایی شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: طول راه روستایی در این شهرستان ۹۸۵کیلومتر است که ۴۳ درصد آن از آسفالت برخوردار است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه کل پروژه های روستایی ردیف ملی ندارند، بیان کرد: توجه به راه های روستایی و رفع موانع و مشکلات آن نیازمند همکاری بیش از بیش فرمانداری ها است.

ملکی به نگاه عملیاتی سپاه به پروژه های راه اشاره و عنوان کرد:خوشبختانه با توجه و نگاه عملیاتی سپاه پاسدارن به پروژه های راه روستایی، هم اکنون زیرسازی حدود ۶۰ کیلومتر از راه های روستایی این شهرستان را آغاز کرده است.