آمریکا نسبت به تعویق انتخابات پارلمانی عراق هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «دجله»، سفارت آمریکا در عراق امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در 12 ماه می حمایت می کند.

در حالی که پارلمان عراق امروز در جلسه خود تکلیف تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را روشن می کند، سفارت آمریکا تأکید کرده که از برگزاری انتخابات در موعد خود بر اساس قانون اساسی عراق حمایت می کند و افزود که به تأخیر انداختن برگزاری انتخابات بدعتی خطرناک خواهد بود که قانون اساسی را ضعیف کرده و به ضرر رشد دموکراتیک در دراز مدت در عراق خواهد بود.

سفارت آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به عراق در زمینه برگزاری انتخابات و شنیده شدن صدای شهروندان عراقی به ویژه 2.6 میلیون عراقی که آواره هستند کمک خواهد کرد و در همین راستا مجموعه های مدنی محلی برای نظارت بر انتخابات را آموزش خواهد داد و چندین مشاور بین المللی برای همکاری با کمیساریای عالی انتخابات عراق معرفی خواهد کرد.

برخی جریان های عراقی به ویژه گروه های سیاسی اهل سنت به دنبال به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی عراق هستند در حالی که نخست وزیر این کشور بر لزوم برگزاری انتخابات در زمان تعیین شدن بر اساس قانون اساسی، پافشاری می کند.