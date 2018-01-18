از داوری ضربه خوردیم و یک امتیاز گرفتیم/ گسترش تنها دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک نعمتی پس از تساوی یک به یک تیمش برابر گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی گفت: یک بازی کاملا هجومی را به نمایش گذاشتیم و حریف، مقابل ما حرفی برای گفتن نداشت و تنها ۱۱ نفره دفاع کرد و یا به زیر توپ زد تا بتواند فشار زیاد ما را کم کند.

و یافزود: یکی از علت های کسب نکردن ۳ امتیاز در این دیدار قضاوت داور بود که متاسفانه عملکرد ضعیفی داشت و با سوت های پی در پی اش سرعت بازی را گرفت و اجازه نداد مهاجمان ما به گل دست پیدا کنند و همین مسئله باعث شد تا ما در پایان تنها یک امتیاز را بدست بیاوریم.

نعمتی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان کمیته داوران و فدراسیون فوتبال نسبت به قضاوت های بدی که در هفته های اخیر برای پرسپولیس صورت می گیرد دقت بیشتری داشته باشند تا بعد از این شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

هافبک پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس همچنان صدرنشین است و امید اول قهرمانی در پایان فصل و هواداران مطمئن باشند که در دیدارهای بعدی بیشتر تلاش خواهیم کرد تا به پیروزی و کسب ۳ امتیاز دست پیدا کنیم.