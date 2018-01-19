به گزارش خبرنگارمهر، بهمن مرادنیا شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور این شهرستان برگزارشد، گفت: امروز در نشست با فعالان اقتصادی بیجار و همچنین این جلسه مباحث زیادی از جمله مشکلات موجود دراین شهرستان مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه همزمان نمی توان تمامی مشکلات شهرستان و استان را حل کرد، بیان کرد: مردم ما با مشکلاتی مواجه شدند که از گذشته های دور تا به امروز به آنها رسیده و یک شب قطعا نمی توان آنها را مرتفع کرد.

وی اظهارداشت: راه، کشاورزی و آب، صنعت و معدن و گردشگری چهار محور اولویت دار در بیجار است که مشکلات این شهرستان را باید حول این محورها مورد توجه قرار دهیم و آنها را حل کنیم.

استاندار کردستان عنوان کرد: در دورانی که نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی بودم پروژه هایی را برای این شهرستان تعریف و ردیف های اعتباری برای آنها ایجاد کردیم که از جمله آنها می توان به جاده زنجان بیجار و بیجار-دیواندره اشاره کرد.

مرادنیا اضافه کرد: در سال جاری در بحث راه تاکنون ۷۵ میلیارد تومان مناقصه اجرای پروژه برگزار شده است هرچند این اقدامات کافی نیست و باید بیشتر در این حوزه کار و برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه سال ۷۸، برای اجرای پروژه راه آهن بیجار ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت، گفت: سال ۸۸ هم اعتباری برای این پروژه اختصاص پیدا کردولی متاسفانه در هیچ کدام از این سال ها این اعتبارات جذب نشد.

وی با بیان اینکه برگشت ردیف اعتبارحذف شده امکان پذیر نیست، ادامه داد: خوشبختانه تاکنون ردیف اعتباری این پروژه حذف نشده وامسال ۱۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص پیدا کرده است که باید در راستای جذب آن تلاش شود.

وی اعتبار مورد نیاز برای پروژه راه آهن بیجار را هزار میلیارد تومان ذکر کرد و اظهارداشت: مطالعات پروژه راه آهن انجام شده است و اگر از همان سال ۷۸ هر سال ۳۰ میلیارد اعتباربرای این پروژه جذب می شد اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

استاندار کردستان با بیان اینکه این استان و به تبع شهرستان بیجار هم می تواند به قطب تولید پروتئین کشور تبدیل شود، گفت: تلاش می کنیم از اعتبارات توازن منطقه ای، بخش تولید گوشت قرمز در استان را رونق دهیم.

مرادنیا با اشاره به اینکه بهبود وضعیت درآمدی روستایی منجر به ماندگاری آنها در روستاها خواهد شد، افزود: قطعا با مهاجرت مشکلی حل نخواهد شد و باید با همدلی وهمراهی در راستای برطرف کردن معضلات و مشکلات تلاش کنیم.

وی بر برگزاری کنسرت های موسیقی دراین شهرستان تاکید کرد و اظهارداشت: باید با اجرای چنین برنامه هایی فضای نشاط وشادی را در بیجار فراهم کنیم.