راننده بیل مکانیکی حادثه انفجار گاز اسلامشهر بازداشت شد

هادی گورابی، در گفتگو با خبرنگار مهر دستگیری راننده بیل مکانیکی که در هنگام کار در شهرک امام حسین(ع) سبب انفجار گاز در این شهرک شده بود، را تایید کرد.

شهردار منطقه ۶ شهرک امام حسین(ع) اسلامشهر ادامه داد: این دستگیری با دستور دادستان اسلامشهر انجام شده است.

وی گفت: راننده بیل مکانیکی مجروح نیز شده بود.

گورابی ادامه داد: این راننده از پشت بدن دچار سوختگی شده بود.

بر اساس این گزارش، در اثر برخورد بیل مکانیکی آبفا با لوله گاز، ۱۲ نفر مصدوم شدند، که ۶ نفر به بیمارستان منتقل شده و ۶ نفر به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند.