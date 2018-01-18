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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۲۳:۵۷

شهردار منطقه ۶ اسلامشهر:

راننده بیل مکانیکی حادثه انفجار گاز اسلامشهر بازداشت شد

راننده بیل مکانیکی حادثه انفجار گاز اسلامشهر بازداشت شد

اسلامشهر- شهردار منطقه ۶ شهرک امام حسین(ع) اسلامشهر از بازداشت راننده بیل مکانیکی حادثه انفجار گاز در این شهرک خبر داد.

هادی گورابی، در گفتگو با خبرنگار مهر  دستگیری راننده بیل مکانیکی که در هنگام کار در شهرک امام حسین(ع) سبب انفجار گاز در این شهرک شده بود، را تایید کرد.

شهردار منطقه ۶ شهرک امام حسین(ع) اسلامشهر ادامه داد: این دستگیری با دستور دادستان اسلامشهر انجام شده است.

وی گفت: راننده بیل مکانیکی مجروح نیز شده بود.

گورابی ادامه داد: این راننده از پشت بدن دچار سوختگی شده بود.

بر اساس این گزارش، در اثر برخورد بیل مکانیکی آبفا با لوله گاز، ۱۲ نفر مصدوم شدند، که ۶ نفر به بیمارستان منتقل شده و ۶ نفر به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند.

کد مطلب 4203741

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    نظرات

    • حسینی AE ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      واقعا مایه تاسف است که در این حادثه دادستان دستور بازداشت راننده را داده در صورتی که ایشان با دستور کسی دیگر در آنجا کار می کرده است

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