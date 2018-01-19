ابعاد حادثه سانچی به «۳۶۰ درجه» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، کشتی «سانچی» با ۳۲ سرنشین ۹ روز در دل آب با آتش جنگید و درنهایت غرق شد، اما ابهامات آن از قبیل چگونگی برخورد دو کشتی، مقصد سانچی، دلایل نجات نیافتن کارکنان و ...همچنان در کانالهای رسمی و غیررسمی دستبهدست میشود؛ سوالاتی که مستند «۳۶۰ درجه» به دنبال پاسخی برای آنهاست.
هادی نعمت اللهی تهیه کننده و کارگردان مستند دراینباره گفت: پاسخ به ابهامات کشتی سانچی موضوع امشب «۳۶۰ درجه» است و تلاش کردیم تا با رصد کامل اخبار، بازتابهای داخلی و خارجی و گفتگو با کارشناسان مرتبط ابعاد مختلف این حادثه غمانگیز را واکاوی کنیم.
وی افزود: در بخشهایی از این مستند تلویزیونی اسدالله قرهخوانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و هادی حقشناس معاون سازمان بنادر و دریانوردی به بخشی از این ابهامات مثلاینکه بالاخره مقصر این حادثه که بود؟ آیا چینیها کمکاری کردند؟ و ... پاسخ خواهند داد.
«۳۶۰ درجه» مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژههای مهم جامعه در طول یک هفته در شبکه مستند تهیه و تولید میشود.
این مستند جمعهها ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند پخش و شنبه ساعت ۱۴:۳۰ بازپخش میشود.
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