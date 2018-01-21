افتتاح ۱۱۷ پروژه در کرمانشاه طی دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری کرمانشاه، فضل الله رنجبر در جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه که در فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه در برآوردهای اولیه دهه فجر امسال با افتتاح ۱۱۷ طرح و پروژه با اعتبار ۹۵ میلیارد تومان برای شهرستان کرمانشاه همراه خواهد بود،گفت: این پروژه‌ها بالغ بر ۲۲۸ فرصت شغلی را در حوزه شهرستان کرمانشاه ایجاد خواهند کرد.

گازرسانی به ۴۳ روستای حوزه شهرستان کرمانشاه، بهره برداری از ۹ مجتمع مسکن مهر با ۹۷۳ واحد، آبرسانی به چند روستا و افتتاح چنین طرح و پروژه عمرانی و ... از جمله پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر امسال در حوزه شهرستان کرمانشاه است که رنجبر از آنها یاد کرد.

فرماندار کرمانشاه در ادامه اظهار کرد: دهه فجر امسال با توجه به شیطنت‌های اخیر دشمنان اسلام و انقلاب در مقطع بسیار حساسی از عمر با برکت انقلاب اسلامی قرار گرفته و این مسئله ضرورت برگزاری پررنگ‌تر ویژه برنامه‌های دهه فجر را بیشتر کرده است.

رنجبر با انتقاد از عملکرد برخی از مدیران برای برگزاری جشن‌های دهه فجر گفت: برخی مدیران انگار نه انگار که جشن بزرگ انقلاب در راه است، درحالیکه همه ما هرچه داریم به برکت انقلاب اسلامی بوده و همه ادارات باید برای بزرگداشت ایام دهه فجر برنامه داشته باشند.

وی افزود: دشمنان پرچم کشور ما را به آتش کشیدند و این مسئله ضرورت حضور پررنگ ادارات مختلف برای برگزاری جشن‌های انقلاب را نشان می‌دهد.

این مسئول سپس با تاکید بر اینکه برنامه های دهه فجر باید با همکاری و مشارکت خود مردم برگزار شود، اضافه کرد: انقلاب اسلامی متعلق به هیچ جناح و دسته و گروهی نیست، بلکه متعلق به همه مردم بوده و این مهم ضرورت مردمی برگزار کردن برنامه‌های دهه فجر را نشان می دهد.

فرماندار کرمانشاه، انقلاب اسلامی ایران را متعلق به همه مردم دانست و افزود: مسئولین به عنوان نمایندگان نظام وظیفه دارند نقش مردم را به عنوان صاحبان انقلاب در دهه فجر امسال پررنگ کنند.

وی روستامحوری و محله محوری را در برگزاری ویژه برنامه های دهه فجر حائز اهمیت عنوان کرد.

رنجبر در ادامه با اشاره به ضرورت مقایسه پیشرفت های صورت گرفته در کشور با سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای روشنگری در بین نسل جوان افزود: با مقایسه کردن می توان تصویر ذهنی درستی از انقلاب و دستاورهای آن به همگان به ویژه نسل جوان که سال های پیروزی انقلاب را درک نکرده اند، داد.

وی ادامه داد: جوانان باید بدانند که با وجود مشکلاتی که وجود دارد، خدمات زیر ساختی نظام در سال های بعد از پیروزی انقلاب در سطح بالایی بوده است.

فرماندار کرمانشاه سپس با اذعان به وجود مشکلاتی در حوزه اقتصادی و بیکاری گفت: برای برون رفت از این مشکلات دولت باید تقویت شود، چراکه در این صورت دولتمردان خواهند توانست برای حل مشکلات مردم برنامه ریزی کنند.

رنجبر در ادامه از مسئولین حوزه شهرستان کرمانشاه خواست تا در گزارش دهی در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه شهرستان کرمانشاه کوتاهی نکنند.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص ۱۷۶ میلیارد تومان برای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی در استان کرمانشاه در مرحله اول، گفت: ۳۰ درصد این تسهیلات که با نرخ سود شش درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت به شهرستان کرمانشاه اختصاص دارد و همه باید برای جذب کامل این اعتبارات برنامه‌ریزی کنند.

رنجبر با تاکید بر اینکه علاوه بر جذب کامل اعتبارات تخصیص یافته به شهرستان کرمانشاه باید برای جذب سهم جذب نشده سایر بخش ها نیز برنامه ریزی شود، افزود: یک ریال از این اعتبارات نباید هدر برود و باید از فرصت پیش آمده بهترین استفاده شود.

فرماندار کرمانشاه سپس سهم استان از تسهیلات اشتغال فراگیر را ۳۵۷ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: به این تسهیلات یارانه دو تا هشت درصدی تعلق می گیرد و باید برای جذب کامل آن نیز برنامه‌ریزی شود.

این مسئول از مدیران حوزه شهرستان کرمانشاه خواست تا برای صدور مجوزها کوتاهی نکنند و متقاضیان را سرگردان نگذارند.