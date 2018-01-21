به گزارش خبرگزاری مهر، نود و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور عصر روز سه شنبه به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در محل وزارت کشور برگزار شد که در این جلسه مقرر شد، دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی مطابق تاکیدات رهبر معظم انقلاب در تمامی فعالیت‌های خود پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان را اولویت داده و برای این منظور با تمرکز فعالیت‌های خود در وزارت آموزش و پرورش مدرسه را کانون سرمایه‌گذاری‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار دهند.

همچنین تصمیم‌گیری شد در اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مبنی بر تمرکز فعالیت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش « کمیته ملی پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان» عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی شورای اجتماعی کشور با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش تشکیل شود.

همچنین شورای اجتماعی کشور با هدف حمایت از استمرار و گسترش طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (نماد) ضمن تشکر و قدردانی از تمامی دستگاه‌های عضو ائتلاف «نماد»، به منظور استمرار طرح با تصمیمات زیر موافقت کرد:

-از سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ طرح «نماد» با تمامی ابعاد فنی و اجرایی در تمامی مدارس کشور اجرا شود.

-شورای اجتماعی کشور حمایت همه جانبه خود را از اجرا و گسترش نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) اعلام کرده و مقرر می‌کند استانداران و فرمانداران سراسر کشور طرح مذکور را در اولویت برنامه‌های خود برای پیشگیری کنترل و کاهش‌های اجتماعی قرار دهند.

- نظر به اینکه استقرار کامل فنی و اجرایی طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان در مدارس سراسر کشور تا پایان برنامه ششم توسعه طول خواهد کشید به منظور اقدام فوق‌العاده برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان مقرر می‌گردد که بخش «تاب‌آوری» از بسته آموزش‌های ارتقایی طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان از سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ در کلیه مدارس سراسر کشور به اجرا درآید و شورای اجتماعی کشور اعتبار لازم برای این منظور تامین و تخصیص دهد.

- با عنایت به اهمیت انتقال مهارت‌های اجتماعی پایه برای تربیت نسل خود کنترل در سنین طلایی پیشگیری (سنین پیش دبستانی) با اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان با تمرکز بر آموزش‌های ارتقایی در دوره پیش دبستانی موافقت و حمایت می‌گردد.

-با هدف توانمندسازی و آموزش کارکنان وزارت آموزش و پرورش به ویژه کارکنان مدارس سراسر کشور و نیز والدین دانش‌آموزان، نهضت ملی آموزش سراسری والدین و کارکنان آموزش و پرورش با هدف استفاده از بسته‌های آموزشی طرح «نماد» با حمایت مالی شورای اجتماعی کشور اجرا شود.

-به منظور ظرفیت‌سازی برای مشارکت کلیه معلمان در آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی مقرر شد حمایت لازم مبنی بر انتشار درس‌نامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در مدارس سراسر کشور و نیز توانمندسازی تمامی معلمان برای آموزش و پیاده‌سازی درس‌نامه‌ها در کلاس درس صورت گیرد.

- شورای اجتماعی کشور با تأکید بر ظرفیت ارزنده شبکه تعاملی وزارت آموزش و پرورش برای ارائه گسترده آموزش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای گروه هدف دانش‌آموزان، والدین و کارکنان وزارت آموزش و پرورش حمایت خود را از گسترش تولیدات و خدمات این شبکه در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اعلام می‌کند.

-شورای اجتماعی کشور با تاکید بر پوشش ۱۰۰ درصدی برنامه‌ها و فعالیت وزارت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی حمایت خود را از گسترش نرخ پوشش برنامه‌ها و فعالیت‌های اعلام می‌کند.

همچنین تقی رستم‌وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، معصومه ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری، سید محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور، علی مویدی قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر اعضای شورای اجتماعی کشور به بیان نقطه نظرات خود در موضوع مورد بحث پرداختند.

شورای اجتماعی کشور قرار است هر ۶ ماه یکبار در محضر رهبر معظم انقلاب تشکیل جلسه داده و گزارشات و اقدامات انجام شده و در دست انجام و همچنین مشکلات موجود در جامعه را به ایشان ارایه کند.