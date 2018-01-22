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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان: 

۱۲ عنوان کتاب از خاطرات شهدای استان زنجان چاپ‌شده است

۱۲ عنوان کتاب از خاطرات شهدای استان زنجان چاپ‌شده است

زنجان-مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: تاکنون ۱۲ عنوان کتاب از خاطرات شهدای استان زنجان چاپ‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نجم الدین موسوی  شامگاه یکشنبه در مراسم  رونمایی از کتاب انتهای بن‌بست دوم، خاطرات فاطمه جزء پناهی مادر شهید غواص عباس منتخبی، افزود: این کتاب به قلم مهسا سیفی به رشته تحریر درآمده است. 

وی اظهار کرد: این کتاب به همت مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان در انتشارات غواص و در تیراژ هزار نسخه به چاپ رسیده است.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: از سال ۹۴ تاکنون ۱۲ عنوان کتاب از خاطرات شهدای استان  زنجان توسط مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چاپ‌شده است.

موسوی  ابراز کرد: امسال چهار عنوان کتاب از خاطرات شهدای استان توسط این مرکز انتشار شده و تا پایان سال  خاطرات سردار شهید میرزاعلی رستم خانی، شهید سید حسین صادقی و شهید سید عبدالوهاب جعفری زیر چاپ  می‌رود. 

وی گفت: هویت هر کشوری با شاخص فرهنگی آن شناخته می‌شود و در این میان هم دفاع مقدس فرهنگ برتر ما است و باید شاخص‌های فرهنگی را در جامعه ترویج بدهیم چرا که نسل امروز به آن احتیاج دارد. 

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان ابراز کرد: اقتدار و استقلال امروز کشور مدیون خون شهدا است و جوانان امروز بیشتر از هر چیز دیگری به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارند.

کد مطلب 4206327

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