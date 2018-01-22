به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نجم الدین موسوی شامگاه یکشنبه در مراسم رونمایی از کتاب انتهای بن‌بست دوم، خاطرات فاطمه جزء پناهی مادر شهید غواص عباس منتخبی، افزود: این کتاب به قلم مهسا سیفی به رشته تحریر درآمده است.

وی اظهار کرد: این کتاب به همت مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان در انتشارات غواص و در تیراژ هزار نسخه به چاپ رسیده است.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: از سال ۹۴ تاکنون ۱۲ عنوان کتاب از خاطرات شهدای استان زنجان توسط مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چاپ‌شده است.

موسوی ابراز کرد: امسال چهار عنوان کتاب از خاطرات شهدای استان توسط این مرکز انتشار شده و تا پایان سال خاطرات سردار شهید میرزاعلی رستم خانی، شهید سید حسین صادقی و شهید سید عبدالوهاب جعفری زیر چاپ می‌رود.

وی گفت: هویت هر کشوری با شاخص فرهنگی آن شناخته می‌شود و در این میان هم دفاع مقدس فرهنگ برتر ما است و باید شاخص‌های فرهنگی را در جامعه ترویج بدهیم چرا که نسل امروز به آن احتیاج دارد.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان ابراز کرد: اقتدار و استقلال امروز کشور مدیون خون شهدا است و جوانان امروز بیشتر از هر چیز دیگری به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارند.