به گزارش خبرگزاری مهر، پیشرفت همهجانبه و پایدار جزیرهی هرمز، محرومیتزدایی، آبادانی و ریشهکن کردن فقر، توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، ایجاد مشارکت مردم، دولت و بخشهای غیردولتی، کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش رضایتمندی و امید زندگی در مردم، افزایش جمعیت و مهاجرت معکوس به جزیره و کمک به توسعهی زیرساختهای زیربنایی مورد نیاز جزیره از جمله اهداف این تفاهمنامه عنوان شده است.
براساس این تفاهمنامه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت، برنامهریزی، آمادهسازی و اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت همهجانبهی جزیرهی هرمز را به عهده خواهد داشت.
جلب مشارکتها و سرمایههای داخلی و خارجی، طراحی ساختار مدیریت و راهبری طرح، انتخاب مشاور مادر برای راهبری طرح، ارایهی خدمات مشاوره و توانمندسازی جامعهی محلی و تأمین منابع مالی سهم ستاد هم از دیگر تعهدات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این تفاهمنامه است.
استانداری هرمزگان نیز به موجب این تفاهمنامه، تعهداتی همچون تسهیلگری و کمک به رفع موانع اجرایی، فراهمسازی شرایط و امکانات، کمک به جذب تسهیلات ارزانقیمت بانکی و تأمین منابع مالی سهم استانداری را عهدهدار خواهد بود. علاوه بر اینها، مساعدت در تأمین نیروی انسانی، همکاری برای صدور مجوزهای مورد نیاز در ساخت، اجرا و بهرهبرداری، اعمال مدیریت یکپارچه در اجرای تمامی مراحل طرح و تشکیل و راهاندازی ساختار اجرایی طرح از دیگر تعهدات استانداری در این تفاهمنامه است.
«ستاد راهبری اجرای طرح پیشرفت و آبادانی پایدار جزیرهی هرمز» در سطح استان هرمزگان به ریاست استاندار و با عضویت مدیرعامل بنیاد برکت به عنوان مجری طرح، رییس سازمان برنامه و بودجه (دبیر ستاد)، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان، مدیر اجرایی طرح، رؤسای تمامی دستگاههای دولتی در سطح استان، امام جمعه، بخشدار، رییس شورای شهر، شهردار و نمایندگان منتخب سازمانهای مردمنهاد فعال در جزیره، حداکثر هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. مدت زمان اجرای این تفاهمنامه ۵ سال است و بر اجرای آن کمیتهای متشکل از نمایندگان دو طرف، نظارت خواهند کرد.
همچنین لازم به توضیح است با حضور دکتر مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، عملیات اجرایی ۲۷ پروژهی پیشگام در جزیرهی هرمز آغاز میشود. علاوه بر این، ۴ مدرسهی برکت با ۳۳ کلاس درس و حجم سرمایهگذاری ۴۷ میلیارد ریال نیز در استان هرمزگان افتتاح و به بهرهبرداری میرسند.
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