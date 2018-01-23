درخت هایی که به باغچه منازل هدیه شد/ نمی خشکم، غروری سبز دارم

به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته ای می شود که اهدای درخت به باغچه ها در ورودی غربی پایتخت آغاز شده است.

دو باغبان، یک کارشناس و راننده به سراغ خانواده هایی می روند که پیش از این برای کاشت درختان مثمر نوبت گرفته اند و خواستار کاشت درخت در حیاط خانه یا آپارتمانشان شده اند.

سیاوش زابلی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲۱ با اشاره به این طرح و ثبت نام شهروندان به خبرنگار مهر گفت: شروع اجرای این طرح، براساس اولویت ثبت نام شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ و از پانزدهم دی ماه تا پانزدهم اسفند (هفته منابع طبیعی و درختکاری) بود.

وی افزود: تبلیغات محیطی وسیعی با استفاده از ظرفیت سازه های تبلیغاتی منطقه(بنرهای پرتابلی) در این خصوص صورت گرفته است. ضمن اینکه از طریق مراکز تحقیقات آموزشی و مشاوره فضای سبز در سه ناحیه منطقه اطلاع رسانی شده است.

زابلی ادامه داد: اجرای طرح "توزیع و کاشت نهال های رایگان" در باغچه منازل شهروندان پهنه غربی پایتخت در راستای توسعه فضاهای سبز شهری، زیباسازی نما و منظر شهری و از همه مهم تر مقابله با آلودگی هوای تهران صورت می گیرد.

معاون خدمات شهری منطقه افزود: شهروندان متقاضی کاشت نهال رایگان، می توانند تا اول اسفندماه درخواست خود را از طریق تماس با سامانه۱۳۷ و یا شماره های ۴۴۵۶۴۲۱۷،۴۴۹۰۷۳۶۶ و ۴۴۷۸۶۰۹۰ ثبت کنند و در نوبت تحویل درخت قرار بگیرند.

ثبت نام ۱۱۴۱ خانوار در سال گذشته

اکیپ چهارنفره بر اساس زمان تماس ها و ثبت نام ها به آدرس ها اعزام می شوند و ضمن کاشت نهال های مثمر، توضیحات لازم را به ساکنان می دهند تا این درختان در فصل بهار، جان بگیرند و جلوه گری کنند.

مهدیه حسین زاده، مسئول مرکز تحقیقات آموزشی فضای سبز منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این طرح در سال گذشته گفت: ما درختانی را انتخاب می کنیم که شرایط زیست مناسب برای تهران دارند و شامل سیب، به، شلیل، آلو و خرمالو می شوند.

وی افزود: در سال گذشته، ۱۱۴۱ خانوار در این طرح نام نویسی کردند و درختان مثمر در حیاط خانه آن ها کاشته شد.

حسین زاده در ادامه گفت: به هر خانوار متقاضی، حداکثر ۴ نهال داده می شود و کارشناس اعزامی نیز ضمن ارائه بروشور حاوی توضیحاتی درباره درخت، به صورت حضوری نیز آموزش های لازم را ارائه می دهد.

وی ادامه داد: نهال های اهدایی چند ساله هستند، زیرا نهال های زیر یک سال مقاومت اندکی دارند و احتمال خشک شدنشان بسیار است. ضمن اینکه این نهال ها باید پرریشه و عاری از هر گونه آفتی باشد.

ضرورت مشارکت مردمی در توسعه فضای سبز

حسن رحمانی شهردار منطقه ۲۱ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این منطقه با سرانه فضای سبز ۴۸مترمربع برای ساکنین آن دارای بالاترین رتبه از این منظر در بین مناطق ۲۲گانه پایتخت است، گفت: بازه زمانی ثبت نام طرح "کاشت رایگان نهال" از دهم دی ماه آغاز شده و تا اول اسفند ادامه خواهد داشت.

وی فصل درختکاری را فرصتی مغتنم به منظور حفظ و توسعه فضای سبز شهری برشمرد و افزود: بخشی از توسعه فضای سبز شهری به داخل محدوده منازل، مدارس، ادارات و مجتمع های مسکونی مربوط می شود که بابت این مسئله، نیازمند مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در اجرای طرح "کاشت نهال رایگان" در سطح محدوده منطقه۲۱ هستیم.

شهردار منطقه۲۱ در ادامه با اشاره به این مطلب که در سال گذشته تعداد ۱۱۴۱اصله نهال در باغچه منازل شهروندان ورودی غربی پایتخت غرس شده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که امسال نیز با توجه به استقبال خوب شهروندان منطقه۲۱ از اجرای طرح "توزیع و کاشت نهال های رایگان"، تقریبا همین تعداد را در آمار فصل درختکاری داشته باشیم.

رحمانی با تاکید بر این نکته که در باغچه هر منزل حداکثر چهار نهال عموما مثمر شامل خرمالو، سیب، انجیر و گلابی کاشته می شود، یادآور شد: کارشناسان مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه۲۱ به همراه اکیپ اجرایی این مرکز با مراجعه به درب منازل شهروندان نسبت به کاشت نهال، ارائه آموزش های لازم درخصوص نحوه نگهداری و همچنین توزیع بروشور طریقه نگهداری نهال درختان کاشته شده، اقدام می کنند.