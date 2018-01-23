به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ای که با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید خدابخش، استاندار آذربایجان شرقی، محمد محمدپور، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، جواد محقق، دبیر علمی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر و مهدی قزلی، مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و دبیر اجرایی این جشنواره در دفتر معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد برگزار شد، تبریز به عنوان میزبان اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر معرفی شد.

محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تبریک انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸، اعلام کرد برگزاری اختتامیه جشنواره شعر فجر به عنوان مهمترین رویداد شعری کشور در تبریز می­تواند اتفاق مثبتی در راستای سیاست تمرکز زایی این معاونت برای اجرای برنامه‌های فرهنگی باشد.

مهدی قزلی دبیر اجرایی جشنواره شعر فجر نیز در این نشست گفت: تبریز به عنوان یکی از اقلیم های مهم فرهنگ ایران اسلامی می تواند میزبان شایسته ای برای اختتامیه شعر فجر باشد و بدون تردید ادبای کشور خاطره‌ای شیرین و تاثیرگذار از این اتفاق به خاطر خواهند سپرد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت با توجه به مصوبه‌ی هیات وزیران در انتقال رویدادهای مهم کشور به تبریز به عنوان پایتخت گردشگری سال ۲۰۱۸، انتظار داشتیم دیگر جشنواره های فجر نیز اختتامیه‌شان را به تبریز بیاورند. حال که این اتفاق محقق نشد می‌توان برگزاری آیین پایانی جشنواره شعر فجر در تبریز را به فال نیک ­گرفت. به همین دلیل از مدیرکل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می­خواهم تمهیدات لازم را برای هر چه بهتر شدن برنامه فراهم آورد.

خدابخش در ادامه افزود: استانداری از هیچ همکاری در این زمینه دریغ نخواهد کرد.

برپایه این گزارش مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی، در پایان این جلسه پوستر جشنواره را امضا کرد.

اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر به دبیری جواد محقق با معرفی برگزیدگان خود در ۳ بخش "شعر بزرگسال"، " شعر کودک و نوجوان"، " درباره شعر" نیمه نخست اسفندماه به کار خود پایان خواهد داد