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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶

سرلشکر ایزدی:

توفیقات نیروهای مسلح فراتر از محاسبات لیبرالیسم و مادی گرایی است

توفیقات نیروهای مسلح فراتر از محاسبات لیبرالیسم و مادی گرایی است

فرمانده قرارگاه سایبری قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)، گفت: وقتی به حوزه نیروهای مسلح و توفیقات آنها توجه کنیم فضایی را حس می کنیم که فراتر از محاسبات لیبرالیسم و مادی گرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) در هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ نوین با بیان اینکه انقلاب اسلامی انقلاب ارزش ها است، گفت: در این انقلاب نگرش به جامعه، تاریخ و انسان متفاوت است از مکاتب دیگری که مبنای آن تفکر اومانیستی است.

وی افزود: انقلاب اسلامی در همه حوزه های فکری، علمی و عملی حرف برای گفتن دارد. در مجامعی که نگاهش به آینده است و متوجه جنگ های نوین است باید به این زیربنای فکری توجه کرد.

سرلشکر ایزدی ادامه داد: وقتی به حوزه نیروهای مسلح و توفیقات آنها توجه کنیم فضایی را حس می کنیم که  فراتر از محاسبات لیبرالیسم و مادی گرایی است.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) با بیان اینکه امروز تحول در عرصه فناوری باعث تغییر در تهدیدات و ایجاد تهدید نوین شده است، گفت: تهدیدات نوین ابعاد فراوانی دارد و منحصر به یک موضوع خاص نیست بلکه در ابعاد مختلف دنبال می شود که به آن تهدیدات ترکیبی و یا هیبریدی گفته می شود.

وی افزود: در اغتشاشات اخیر که در ۶۰ شهر از کشور رخ داد، رهبری مشخصی برای آنها وجود نداشت اما با استفاده از فضای مجازی و فضاهای نوینی که امروز پدیدار شده است هماهنگی صورت می گرفت.

سرلشکر ایزدی ادامه داد: امروز کشور ما در منطقه از وضعیت برتری برخوردار است و خوشبختانه توانسته ایم الگوی انقلاب موفق را به ملت های منطقه و جهان نشان دهیم.

وی در پایان با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در حوزه های نوین، گفت: ترکیب لیزر و سامانه های خیره کننده نوری و انفجار صوتی قادر است توانی را ایجاد کند که در معادلات قدرت دست برتر را علاوه در حوزه موشکی در دیگر جنبه ها برای کشور ایجاد کند.

کد مطلب 4207639

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