چاه طرح تحول سلامت ته ندارد/ اجرای نظام ارجاع؛ راه نجات

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۹۶ علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: طرح تحول سلامت موفق شده تا مردم مشکلی در پرداخت ها نداشته باشند که این امر با کمک دولت انجام شده است و جی دی پی به ۹.۱ درصد افزایش یافته است.

نماینده مردم تهران گفت: در گذشته مردم ۵۳ درصد هزینه ها را پرداخت می کردند اما امروز با اجرای طرح تحول سلامت، پرداختی مردم به ۳۸ درصد کاهش یافته است؛ با این وجود همچنان درصد پرداخت مردم بالاست.

رئیس کمیسیون بهداشت گفت: سال گذشته با کمک دولت و کمیسیون بهداشت، مجلس ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت پرداخت کرد، ولی با مخارج بالایی که وجود دارد می توان گفت این چاه ته ندارد که فعلا ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این بودجه اضافه کردیم.

نوبخت ادامه داد: هر چند مشکلات مردم حل شده، ولی مشکلات پرستاران و اطباء همچنان باقی است. علت مشکلاتی که در این طرح وجود دارد، مخارج بیش از حدی است که اگر در مقابل آن نایستیم به مشکل برمی خوریم.

وی تنها راه نجات از این مشکل را اجرای قانون برنامه ششم و نظام ارجاع خواند و گفت: اگر پرونده ها الکترونیکی شود، در هزینه حوزه بهداشت و درمان ۳۰ درصد صرفه جویی می شود.