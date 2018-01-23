رصد عفونت زخم جراحی با یک اپلیکیشن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، طبق تحقیقات جدید عفونت های محل جراحی در بدن انسان یکی از دلایل اصلی بستری شدن دوباره بیماران پس از عمل جراحی هستند. در همین راستا محققان دانشگاه های ویسکانسن و مدیسیون یک اپلیکیشن آزمایشی به نام WoundCare طراحی کرده اند.

برای آزمایش عملکرد اپلیکیشن ۴۰ بیماری که جراحی عروق انجام داده بودند، به طور مداوم تصاویری از محل زخم خود در سرور این برنامه آپلود کردند. همراه آن به چند سوال درباره وضعیت خود در اپلیکیشن پاسخ دادند. این افراد به مدت ۲ هفته روند مذکور را تکرار کردند.

پرستاران اطلاعات هر بیمار را طی فرایند پژوهش بررسی کردند. آنها ۷ مورد اختلال در روند بهبود زخم و یک مورد اشتباه را ردیابی کردند.

استفاده از این اپلیکیشن برای بیماران ساده بود اما به عقیده پرستاران بررسی وضعیت این افراد در کنار حجم کاری، فعالیت چندان ساده ای نبود.

به همین دلیل پیشنهاد شد در یک برنامه مراقبتی مخصوص اطلاعات بیماران بررسی و کنترل شود.

ربکا گونتر محقق ارشد این پژوهش می گوید: ما پروتکلی تنظیم کردیم تا بیماران در فرایند درمان خود نقش فعال تری داشته باشند و با پزشکان ارتباط برقرار کنند. این روش به ما کمک کرد در صورت بروز مشکل، سریعتر وارد عمل شویم.