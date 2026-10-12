سیریک در رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی هرمزگان پیشتاز شد

محمد ترکمانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد شاخص‌های آموزشی شهرستان سیریک اظهار کرد: این شهرستان بر اساس نتایج اعلام‌شده امتحانات نهایی خردادماه، بیشترین میزان رشد میانگین نمرات را در میان شهرستان‌های استان هرمزگان به دست آورده است؛ موفقیتی که جایگاه سیریک را در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت آموزشی برجسته می‌کند.

وی با بیان اینکه این دستاورد حاصل تلاش مجموعه فرهنگیان و همراهی خانواده‌هاست، افزود: تلاش شبانه‌روزی معلمان، برنامه‌ریزی هدفمند مدیران مدارس، پیگیری مستمر مجموعه مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان و مشارکت خانواده‌ها، نقش مؤثری در تحقق این موفقیت داشته است.

رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان سیریک ادامه داد: این رشد نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌ها و فاصله‌های جغرافیایی، می‌توان با برنامه‌ریزی، هم‌افزایی و تمرکز بر کیفیت آموزش، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق عدالت آموزشی برداشت.

ترکمانی‌نیا با اشاره به ارتقای جایگاه شهرستان در رتبه‌بندی‌های آموزشی عنوان کرد: سیریک علاوه بر کسب بیشترین رشد میانگین نمرات در سطح استان، ۱۴ پله در استان و ۳۴۷ پله در سطح کشور ارتقا یافته است.

وی تصریح کرد: این موفقیت، حاصل هم‌افزایی نیروهای آموزشی، پرورشی و اجرایی شهرستان و بیانگر عزم مجموعه آموزش‌وپرورش برای تقویت جایگاه دانش‌آموزان سیریک در رقابت‌های آموزشی است.

رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان سیریک با تأکید بر تداوم برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی گفت: تقویت توانمندی معلمان، نظارت دقیق بر فرایند یاددهی و یادگیری، برگزاری کلاس‌های تقویتی و پایش مستمر عملکرد دانش‌آموزان از جمله برنامه‌هایی است که برای تثبیت این روند و دستیابی به نتایج بهتر در امتحانات نهایی دوره‌های آینده دنبال می‌شود.

ترکمانی‌نیا در پایان ضمن قدردانی از معلمان، مدیران مدارس، کارکنان اجرایی و خانواده‌های دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: هدف ما متوقف شدن در این نقطه نیست، بلکه تثبیت روند رشد، کاهش شکاف‌های آموزشی و گسترش عدالت آموزشی در شهرستان سیریک است.