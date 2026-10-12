به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «دور در میانه شرق» به کارگردانی آرش انیسی و تهیه‌کنندگی بهروز نشان از روز چهارشنبه ۲۹ مهر در سینماهای منتخب گروه «هنروتجربه» اکران می‌شود.

در فیلم سینمایی «دور در میانه شرق» بازیگرانی همچون امیر نوروزی، شقایق شوریان، اصغر پیران، امیراحمد قزوینی، معصومه آقابیگی، سونیا سنجری، پریا مجللی، ملیکا پازوکی ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «گروهی از فیلمسازان برای ساخت پروژه‌ای به شهر دزفول سفر می‌کنند، اما در این مسیر با باندی از سارقان آثار هنری روبه‌رو می‌شوند و این مواجه اتفاقات متفاوتی را ایجاد می‌کند.»

فیلم سینمایی «دور در میانه شرق» پس از سه سال اجازه نمایش گرفته است.

در آستانه اکران این فیلم پوستر آن که توسط فرزاد موسوی طراحی شده است، رونمایی و منتشر شد.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده، کارگردان و تدوینگر: آرش انیسی، مدیر تصویربرداری: علی حسین‌زاده، طراح صحنه: پوریا اخوان، طراح لباس: آوا میرشاه ولد، آهنگ‌ساز: عیسی حبیب‌زاده، مدیر صدابرداری: حسن شبانکاره، صداگذار: حسین قورچیان، طراح و اجرای بخش انیمیشن: محمد میر وهابی، جلوه‌های ویژه: سروش کیومرثی، مشاور رسانه‌ای: علی زادمهر، مدیر برنامه‌ریزی: کیمیا بختیاریان جانشین تهیه‌کننده: محمدرضا خردمندان، تهیه‌کننده: بهروز نشان سرمایه‌گذار: خسرونشان، بهنام کیامرزی، آرش انیسی.