۵۸ درصد جان باختگان تصادفات اصفهان راکبان موتورسیکلت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رضایی صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان گزارشی از فعالیت‌های پلیس راهور استان اصفهان اظهار داشت: از ۱۰ سال گذشته تاکنون روند کاهشی تصادفات در اصفهان را شاهد هستیم به نوعی که در ۹ ماهه امسال آمار جانباختگان تصادفات درون شهری دو درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۵ رتبه نخست کشته‌شدگان تصادفات درون شهری متعلق به اصفهان بوده است، افزود: در سال گذشته در همین بازه زمانی ۳۰۵ نفر و در سال جاری ۲۹۹ نفر در حوزه درون شهری فوت شدند.

۵۸ درصد جان باختگان تصادفات درون شهری اصفهان راکبان موتورسیکلت هستند

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه ۵۸ درصد از جان باختگان تصادفات درون شهری استان اصفهان راکبان موتورسیکلت هستند، ابراز داشت: عابران پیاده مقصر ۲۵ درصد تصادفات درون شهری هستند که این آمار در کشور ۱۸ درصد است.

وی سن غالب جانباختگان تصادفات را ۱۸ تا ۳۱ سال عنوان کرد که ۵۱ درصد آمار فوت شدگان تصادفات را شامل می شود و گفت: ۴۸ درصد از جانباختگان تصادفات درون شهری استان در شهر اصفهان بوده است.

نصب ۳۵۰ دوربین ثبت تخلف و نظارتی در شهر اصفهان

سرهنگ رضایی با اشاره به نصب ۳۵۰ دوربین ثبت تخلف و نظارتی در شهر اصفهان بیان داشت: این دوربین‌ها تخلفات سرعت، ورود به محدوده زوج و فرد و سرعت را ثبت و در اعلام وضعیت ترافیکی مورد استفاده قرار می گیرد و در آینده نزدیک نیز از قابلیت‌های دوربین‌ها برای جریمه کردن و رصد تردد موتورسیکلت‌ها استفاده می شود.

وی به افزایش درخواست صدور گواهینامه رانندگی در اصفهان اشاره و اضافه کرد: در ۹ ماه امسال هفت هزار نفر برای صدور گواهینامه مراجعه کردند به نوعی که افزایش ۷۰ درصدی صدور گواهینامه پایه سه را ثبت کردیم.

پلیس راهور در حوزه بازدارندگی تصادفات موتورسیکلت در اصفهان موفق نبوده است

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه این پلیس در حوزه بازدارندگی تصادفات موتورسیکلت در استان اصفهان توفیق چندانی نداشته است، گفت: بسیار متاسفیم که میانگین تلفات ناشی از تصادفات با موتورسیکلت در کشور ۳۵ درصد است و این آمار در اصفهان به ۵۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به یکی از اقدامات پلیس راهرور در راه اندازی خودروهای ثبت تخلفات برخی خیابان‌های جنوب اصفهان گفت: به زودی این خودروها در تمام مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان راه‌اندازی می شود.

مشکل اصفهان خودروهای مازاد نیست

رضایی با تاکید بر اینکه مشکل اصفهان خودرهای مازاد نیست بلکه ترددهای اضافی است، ابراز داشت: در واقع به دلیل کیفیت پایین حمل و نقل عمومی در اصفهان شاهد تردد مردم با خودرو شخصی هستیم که مشکلات مختلفی در تردد و آلودگی ایجاد می کند.

وی با تاکید بر ضرورت از رده خارج شدن خودروهای فرسوده که به دلیل مقاومت مالکان عملیاتی نشده است، ابراز داشت: سالانه ۱۰۰ هزار خودروی جدید به حمل و نقل شهر اصفهان اضافه می‌شود خروجی خودروهای فرسوده بسیار کمتر از حد استاندارد است.