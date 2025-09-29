به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف زاده صبح دوشنبهدر حاشیه چهارمین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این نشست ضمن ارائه گزارش شش ماهه تصادفات استان، برنامه ریزی لازم در راستای کاهش آمار تصادفات تا پایان سال نیز به عمل آمد.

وی ادامه داد: همچنین بر تعیین تکلیف برخی مصوبات اجرا نشده و تسریع در اجرای مصوبات نیز تاکید شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان بیان کرد: براساس آمار ارائه شده از وضعیت تعداد جانباختگان استانها در حوادث رانندگی در چهار ماهه نخست سال، استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش تعداد جانباختگان ناشی از سوانح رانندگی مواجه بوده است.

وی افزود: براساس این آمار تعداد جانباختگان تصادفات رانندگی استان ۶ شش درصد و ۱۶ نفر نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

یوسف زاده خاطرنشان کرد: معتقد هستیم کاهش آمار تصادفات و جانباختگان ناشی از آن مطلوب است اما به دلیل بالا بودن این آمار در استان کافی نیست؛ لذا ضروری است با همکاری و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی مسئول عزم استان در راستای کاهش آمار تصادفات جزم شود.

وی اضافه کرد: در این نشست همچنین ساز و کار احداث ایستگاههای شارژ برقی در مجتمع های خدمات رفاهی و طرح احداث مجتمع های کوچک مقیاس برای تکمیل زنجیره تردد راحت خودرو های برقی در سطح جاده‌های اصلی استان به عنوان استان پیشرو مطرح و بررسی شد.