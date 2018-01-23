به گزارش خبرگزاری مهر، سردار " محمود زاده " در مراسم افتتاح کلینیک ویژه کارکنان ناجا در شهرستان ابهر که با حضور سردار " علی آزادی " فرمانده انتظامی استان ، سردار " سید احمدیان " معاون بهداد ناجا ، فرماندار و مسئولان آن شهرستان برگزار شد اظهار داشت : خدا را شاکریم که در نظامی زندگی می کنیم که نظام مردم سالاری دینی است.

وی با اشاره به اینکه نظام از مجموعه نهادهای به هم پیوسته است اظهار داشت : کاری که امام خمینی (ره ) انجام دادند این بود که مجموعه اسلامی را به عنوان یک نظام نهادینه کردند یعنی بر اساس خواست و رای مردم حکومت اسلامی را تشکیل دادند.

معاون مهندسی ناجا با تاکید بر اینکه آنچه که ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم به واسطه مردم عزیز است تصریح کرد : روحانیت مردم عزیز را همراهی کردند و عامل اصلی ارتباط بین بخش مردمی و نظام مردم سالاری دینی هستند.

وی تاکید کرد: اگر امروز در منطقه به عنوان یکی از ارکان اصلی برخوردار از امنیت و امنیت ساز هستیم به خاطر ایمان مردم است.

معاون مهندسی ناجا با تاکید بر اینکه اگر نا آرامی های اخیر مهار شد به دلیل ایستادگی مردم بود بیان داشت : اگر ایمان مردم نبود در این جایگاه قرار نمی گرفتیم.

سردار محمودزاده تأکید کرد: در استان زنجان چندین پروژه ساخته شده است که بیش از ۴ هزار و ۴۸۶ متر مربع ، از جمله آنها کلانتری ۱۶ گلشهر ، پاسگاه زنجان، بیجار ، ابهر تاکستان و … است.

وی خاطرنشان کرد:بهداری نیروی انتظامی شهرستان ابهر با زیر بنای هزار و ۱۰۰ متر مربع و تجهیز آن با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به همت خیر گرامی مهندس " باقرزاده " افتتاح شد.