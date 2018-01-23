انتصاب مدیران کل مطبوعات داخلی و خارجی ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی احکامی جداگانه مدیران کل مطبوعات داخلی و خارجی این وزارتخانه را منصوب کرد که مراسم تکریم و معارفه این مدیران فردا چهارشنبه ۴ دی برگزار می شود.

به این ترتیب، سید محمدرضا دربندی که پیش از این به عنوان معاون بین الملل بنیاد سعدی فعالیت می کرد و مدتی بود که به عنوان مشاور ارشد معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد فعالیت می کرد، به عنوان مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی این وزارتخانه منصوب شد.

پیش از دربندی، زهیر مطهری سرپرست این اداره کل بود.

حکم دیگری هم که صالحی صادر کرده، مربوط به علیرضا شیروی به عنوان مدیرکل اداره رسانه های خارجی وزارت ارشاد است. وی پیش از این، معاون این اداره بود.

پیش از شیروی محمدجعفر صافی در این سمت فعالیت می کرد.