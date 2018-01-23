کمیسیون فرهنگی به تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال رأی مثبت داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون فرهنگی مجلس امروز(سهشنبه ۳ بهمن ماه) با حضور مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به منظور بررسی طرح تحقیق و تفحص از باشگاههای استقلال و پرسپولیس و طرح سوال دو نماینده درخصوص پروژههای نیمه کاره ورزشی برگزار شد.
بنابراین گزارش در ابتدای این جلسه وزیر ورزش توضیحاتی درخصوص اقدامات انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام ورزشی ارائه داد و گفت: سهم وزارت ورزش از ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده با وجود گذشت ۱۰ ماه از سال و کشمکشهای بسیار ردیفهای مربوطه دریافت به استانها اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه اگر تخصیص های مصوب به موقع و به درستی اختصاص یابد، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پروژههای نیمه تمام ورزشی تا پایان دولت دوازدهم تکمیل خواهند شد.
وزیر ورزش با بیان اینکه حدود ۴ هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی وجود دارد در پاسخ به سوال دهمرده نماینده سیستان و بلوچستان درخصوص اقدامات انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام ورزشی، توضیح داد: طی ۴ ماه گذشته به منظور رسیدگی به وضعیت پروژه های نیمه تمام استان سیستان و بلوچستان جلسات متعددی با مسئولان مربوطه برگزار و تصمیماتی به منظور اقدامات ویژهتر گرفته شد تا این پروژهها سریعتر تکمیل شوند.
سلطانی فر ادامه داد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بخشی با عنوان مشارکت و اقتصاد ورزش راه اندازی کردهایم تا اقتصاد مقاومتی محقق شود.
در ادامه این نشست در حالی که دهمرده نماینده زابل از پاسخهای سلطانیفر قانع نشد سوال وی ملی تشخیص داده شد.
طرح تحقیق و تفحص از باشگاه پرسپولیس و استقلال کلید خورد
این گزارش میافزاید: در ادامه این جلسه بنا به تقاضای جمعی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از منابع ومصارف و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در ۱۰ سال اخیر در صحن کمیسیون فرهنگی مطرح و پس از توضیح دلایل خود برای این تفحص، توضیحات وزیر و رئیس فدراسیون را جویا شدند.
بنابراین گزارش نمایندگان کمیسیون فرهنگی طی یک رای گیری به تحقیق و تفحص از دو باشگاه اسنقلال و پرسپولیس رای موافق دادند.
امضاءکنندگان این طرح معتقدند در ۱۰ سال اخیر شفافیت لازم بر نحوه مدیریت و عملکرد این دو تیم و موضوعات مرتبط با فدراسیون فوتبال وجود نداشته است. به همین دلیل کمیتهای از نمایندگان امضاءکننده طرح و نمایندگان کمیسیون فرهنگی به منظور انجام این تحیق و تفحص تشکیل شد.
موسوی: عملکرد مالی اسقلال و پرسپولیس حال خوشی ندارد
در ادامه سید فرید موسوی عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش در رابطه با این طرح، گفت: ورزش دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و فوتبال از جایگاه ویژهتری در جهان برخوردار است و ایران نیز از این مهم مستثنی نیست اما سرخابیها شرایط خاص و متفاوتی را نسبت به دیگر باشگاهها دارند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه منابع بسیاری برای این دو باشگاه هزینه میشود و حامیان مخاطبان بسیاری دارد، افزود: عملکرد این دو باشگاه حال خوشی ندارد و سوءمدیریتهای پیرامون، تبعات بسیاری برای کشور داشته است و حتی در برخی از موارد این سوءمدیریتها تبعات امنیت داشته است.
وی با تاکید براینکه هدف از این تحقیق و تفحص مچگیری نیست، اضافه کرد: گزارشی از منابع و درآمدهای این دو باشگاه ارائه شده است بدین معنا که هر کسی از کنار این دو باشگاه رد شده یا طلب کار یا بدهکار شده است، اسپانسرها، هتل دارها، بازیکنان و... نمونه این افراد به شمار میآیند.
موسوی با بیان اینکه پیرامون واگذاری و خصوصی سازی این دو باشگاه نیز حرف و حدیث بسیار است، گفت: متاسفانه در صورت واگذاری نیز پای افرادی وسط میآید که در ۱۰ سال گذشته عامل ایجاد این شرایط بودند درواقع تاسف برانگیز است که دولت بن نان در برخی از مناطق توزیع میکند و چنین پولهای میلیاردی و هنگفتی در این دو باشگاه جابجا و هزینه شود.
وی ادامه داد: از آنجا که سازمان حسابرسی تنها صورت حساب ۲ سال اخیر این باشگاه را مورد تایید قرار داده، رای موافق برای تحقیق و تفحص از استقلال و پرسپولیس ضروری است.
قاضیپور: تاج توضیح دهد دلالهای سودجوی سرخآبی ها چه افرادی هستند؟
همچنین نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه حاکمیت دولت بر این دو باشگاه چقدر است، گفت: آقای تاج به عنوان همه کاره فدراسیون فوتبال از گذشته تا کنون باید پاسخگو باشد و بگویند؛ دلالهای سودجوی این دو تیم چه افرادی هستند و پول جابجای بازکنان کجا میرود؟
وی فدراسیون فوتبال را جزیره امپریالیستی کوچکی در داخل ایران فقر معرفی و خواهان تحقیق وتفحص از اقدامات مالی آنها در ۱۰ سال گذشته شد.
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