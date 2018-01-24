خبرگزاری مهر ـ گروه استانها: بارش برف شاید برای مردم مناطق غرب، شمال و شمالغربی کشور یک پدیده کاملا طبیعی باشد اما بارش برف در یزد شور و شعفی دیدنی به دنبال دارد.
زمستانها در اغلب مناطق یزد خبر چندانی از بارش برف نیست اما در مناطق کوهستانی نظیر «سخوید» که در ارتفاعات شیرکوه قرار گرفته، معمولا میزان بارش برف به اندازهای است که کوههای منطقه را سفیدپوش میکند.
سفیدپوش شدن این کوهها از اغلب مناطق شهری قابل مشاهده است بنابراین مردم روزهای تعطیل که میزان بارش در ارتفاعات خوب بوده، راهی «سخوید» میشوند.
«سخوید»، یکی از دهستانهای شهرستان تفت است که در فاصله ۸۰ کیلومتری از مرکز استان یزد قرار گرفته است.
کسانی که قصد دارند آخر هفته خود را در «سخوید» بگذرانند، باید از یزد به سمت شهرستان تفت حرکت کنند و پس از عبور از روستای اسلامیه و سانیچ به گردنهای برفگیر با شیب زیاد میرسند.
پیست اسکی برای گذران یک روز به یاد ماندنی
بر فراز این گردنه و در سمت راست جاده در دامنه کوه، کمارتفاعترین کوه به یک پیست اسکی تبدیل شده که میتوانند از آن برای گذراندن یک روز به یاد ماندنی استفاده کنند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در مورد امکاناتی که در این تفرجگاه زمستانی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: سخوید یکی از تفرجگاههای زمستانی است که مردم یزد، تفت و برخی دیگر از شهرستانهای استان یزد در اغلب روزهای زمستان، آخر هفتههای خود را در آنجا سپری میکنند.
محمدرضا نصیری با بیان اینکه اهالی روستا به طور خودجوش در این مناطق خدماتی به مردم ارائه میدهند، افزود: این پیست گرچه هنوز به نسبت تعداد گردشگرانی که به منطقه مراجعه میکنند، امکانات کافی و مناسب ندارد اما چند سالی است که به همت اهالی سخوید، خدماتی به مردم ارائه میشود.
وی بیان کرد: این پیست با استانداردهای تعریف شده فاصله دارد اما برای گذراندن یک روز برفی زمستانی مناسب است و البته لازم است با همکاری دستگاههای مختلف و به منظور حفظ سلامت مردم، استانداردهای اولیه در نظر گرفته شود.
برنامهریزی برای ساماندهی پیست اسکی سخوید
نصیری عنوان کرد: برنامهریزیهایی برای ساماندهی پیست اسکی سخوید انجام شده که با همکاری فرمانداری تفت به زودی اجرایی خواهد شد.
مردم سخوید و حتی مردم برخی نواحی دیگر استان یزد از آنجا که میدانند در سرمای زمستان و در برف، خوراکیهای داغ میچسبد، انواع این خوراکیها از چای، نسکافه، قهوه و شیر داغ تا آش شولی و رشته و شلغم و لبو را به مردم عرضه میکنند.
در برخی مواقع، بازارچههای کوچک زمستانی نیز در سخوید به راه میافتد که مسافران میتوانند برخی مایحتاج خود را از آن تهیه کنند.
گرچه وقتی اسم پیست اسکی سخوید به گوش میخورد، تصور اسکی بازی حرفهای در این منطقه در ذهن مخاطب قوت میگیرد اما واقعیت این است که گرچه عدهای اسکیبازی میکنند اما اغلب افرادی که به این منطقه سفر میکنند، اسکیبازی نمیکنند بلکه تیوپ سواری میکنند.
ارتفاع کوهی که مردم بر فراز آن به اصطلاح اسکی میکنند، زیاد نیست و بیشتر شبیه به یک تپه بلند است اما همین جاذبه، در روزهای پایانی هفته تعداد زیادی مسافر را به این منطقه میکشاند به نحوی که در بسیاری مواقع مردم برای رسیدن به بالای تپه و اسکی کردن، در صف میایستند.
فرماندار تفت نیز در مورد منطقه سخوید و تفرجگاه زمستانی آن به مهر گفت: پیست اسکی سخوید یکی از تفریحگاههای زمستانی استان یزد است که در شمالغربی دهستان سخوید واقع شده است.
استقرار نیروی انتظامی برای حفظ امنیت منطقه
محمود زارع رشکوئیه بیان کرد: این دهستان بر پایه آخرین سرشماری انجام شده، ۵۶۵ خانوار با جمعیتی معادل هزار و ۷۴۷ نفر جمعیت دارد که البته در سالهای اخیر به دلیل نبود امکانات و شغل کافی، مهاجرت در آن افزایش یافته است.
وی به تشریح امکانات موجود در پیست اسکی سخوید و استقرار نیروی انتظامی و تلاش برای ایجاد امکانات اولیه در این پیست پرداخت و اظهار داشت: البته زیباییهای سخوید منحصر به زمستان نیست و در گرمای هوای تابستان در یزد و تفت، این منطقه ییلاقی بسیار خوش آب و هوا و دارای مناطق سرسبز و زیباست بنابراین سخوید علاوه بر زمستان در تابستانها نیز مکان مناسبی برای سفرهای یکروزه است.سخوید البته در زمستانها جای مناسبی برای ماندگاری در شب نیست به ویژه برای افرادی که خانهای در این منطقه ندارند بنابراین به علت برودت شدید هوا نمیتوان شب را در ماشین یا چادر به صبح رساند
سخوید البته در زمستانها جای مناسبی برای ماندگاری در شب نیست به ویژه برای افرادی که خانهای در این منطقه ندارند بنابراین به علت برودت شدید هوا نمیتوان شب را در ماشین یا چادر به صبح رساند.
سخوید به جز پیست اسکی، جاذبههای تاریخی دیگر نیز دارد، زیرا قدمت این منطقه به ۱۵۰۰ سال پیش میرسد و در آن زمان زرتشتیها در این روستا ساکن بودند اما با وقوع سیل ویرانگر، اهالی آن به منطقهای دیگر کوچ کردند اما بقایای آتشکدهها در این روستا باقی مانده است.
بیشتر این اهالی قدیمی در کوهها زندگی میکردند، با کوچ این اهالی به منطقههای مجاور، روستا برای سالیانی بدون سکنه باقی میماند و چند سال بعد کمکم افراد دیگری از مناطق دیگر وارد این روستا شده و به ساخت خانه و کار کشاورزی و دامپروری مشغول شدند.
اما جاذبههای گردشگری استان یزد به این جاذبه زمستانی محدود نمیشود. استان یزد را با جاذبههای تاریخی و میراث فرهنگی میشناسند اما در همه نقاط استان جاذبههای طبیعی نیز وجود دارد که تماشای آن خالی از لطف نیست و مهریز مجموعهای از این جاذبههاست.
قدم زدن در باغ پهلوانپور دلچسب است
در باغ پهلوانپور مهریز امکان اقامت و اطراق نیمروزه وجود ندارد اما میتوان ساعتها در عمارت و باغ و باغچه آن اوقات را سپری کرد و از آن لذت برد. در این باغ نیز سرویسهای بهداشتی، رستوران، کافیشاپ و سوئیتهایی برای اقامت بیش از یک روز وجود دارد.
قدمت باغ پهلوان پور به اواخر دوره قاجار برمیگردد و این باغ متعلق به یکی از تجار یزدی به نام علی پهلوانپور بوده است.
این باغ از بناهای مهم فرهنگی تاریخی است که طبیعت، هنر و معماری را در کنار هم دارد و به دلیل روان بودن آب از میان باغ و عبور آن از میان تنههای سپیدار و چنار، زیبایی خاصی به این باغ بخشیده است.
مساحت باغ پنج هکتار است که شامل یک مجموعه ورودی، ساختمان کوشک یا شربتخانه در بخش مرکزی، بنای زمستانخانه در بخش غربی، برج گلین در جنوب شرقی و اصطبل، انبار و کارگاههای قالی بافی و ریسندگی در بخش جنوبی است.
سبک معماری این باغ ترکیبی از معماری کوشکی و حیاط مرکزی است و درختان چنار در دو طرف جوی اصلی باغ قرار دارند.
ساخت کوشک مربوط به دوره قاجار است که در سه سطح (دو طبقه و نیم) طراحی شده و زیبای ویژهای از معماری ایرانی به نمایش گذاشته است.
ثبت جهانی باغ پهلوانپور به همراه ۸ باغ ایرانی دیگر
این بنا در تاریخ هفتم مهر ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۳۳۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده و پس از آن به همراه باغ دولت آباد و چند باغ ایرانی دیگر، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
باغ پهلوان پور در محله مزویرآباد مهریز واقع شده و آب جاری در این باغ از قنات مشهور به حسنآباد سرچشمه میگیرد و بهجز باغ پهلوان پور بهطور مستقیم از هیچیک از باغهای منطقه عبور نمیکند.
آب قنات حسنآباد درختان چناری را که در حاشیه آن روییدهاند، سیراب میکند. علاوه بر قنات ذکر شده این باغ از طریق دو رشته آب دیگر به نام قنات شاه حسینی و قنات مزویر آباد، آبیاری میشود.
باغ دارای ۱۶ حقابه (سهمیه آب در اصطلاح محلی یزد حقابه نامیده میشود) است که هر ۱۲ روز یکبار به آن متعلق میگیرد که زمان هر حقابه بین ۱۰ الی ۱۱ دقیقه است که به آن «سبو» نیز گفته میشود.
با طی کردن حدود ۴۰ کیلومتر از مرکز استان یزد، بهراحتی میتوان از این باغ ارزشمند، زیبا و نمونه بازدید کرد و در سایهسار درختان آن و در کنار جویهای روان و صدای آب، دمی فارغ از هیاهوی شهر آسود.
این باغ در هر یک از فصلهای سال، زیباییهای خاص خود را دارد، در بهار برگهای تازه و شکوفههای رنگارنگ و هوای ملایم، در تابستان خنکای آب و سایهساز درختان، در پاییز برگهای هزار رنگ درختان و زمین پوشیده از برگهای زرد و نارنجی و زمستان، سکوت و درختان عریان و ... ساعات خاطرهانگیزی برای همگان رقم میزند.
همچنین مسافرانی که خسته از روزهای پرکار پایان هفته بار سفر میبندند تا گوشهای دنج بیابند و در آن به قول شاعر دمی بیاسایند، بهطورقطع روستاها برایشان یک پیشنهاد درجه یک است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در استان یزد حدود ۵۰ روستای هدف گردشگری وجود دارد که حداقلهایی برای سفر به این روستاها وجود دارد.
فاطمه دانش یزدی عنوان کرد: همه روستاهای هدف گردشگری حداقل یک جاذبه تاریخی یا طبیعی دارند و روستاهایی بهعنوان هدف گردشگری معرفیشدهاند که واقعاً جاذبه سفر در آنها وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از روستاهای یزد، روستاهای باستانی هستند، افزود: حتی گردشگران خارجی برای اقامت در این روستا علاقه نشان میدهند.
هیجان کویرنوردی در سکوت کویر یزد
یکی از جذابیتهایی که هر مسافری در سفر آن را جستوجو میکند، دست یافتن به آرامش و سکون و دوری از هیاهو و شلوغیهای روزمره است و از آنجا که کویر مظهر سکوت و آرامش و عظمت است، این خواسته با سفر به کویر دست یافتنی است.
سکوت کویر، آسمان پرستاره شبهای کویر، دنیای ناشناخته و گاه وهمانگیز کویر، تنها بخشی از ویژگیهای این سرزمین شنی است.
کویر نه تنها نشانه بخل طبیعت و دستتنگی آسمان برای بارش بر پهنهای وسیع نیست بلکه دریایی از سخاوت بیحد و اندازه پروردگار عالم است که فوج فوج شن، آسمان آسمان ستاره و دریا دریا سکوت نثار این بخش از کره خاکی کرده و آن را در اختیار انسان قرار داده است.
استان یزد در مرکز جغرافیایی ایران از جمله نقاطی است که از این ثروث خدادادی بیاندازه بهرهمند است و مردان و زنانی سختکوش و خوشفکر چند سالی است به فکر عرضه زیباییهای کویر به همه علاقمندان به طبیعت هستند.
کویری که روزگاری اغلب مردم حتی برای عبور از کرانه آن هراس داشتند و ورود به آن را مصادف با گم کردن مسیر، تشنگی و پایان زندگی میدانستند این روزها برای عدهای از جوانان این دیار پولساز و برای عدهای از گردشگران، به مکانی برای تفریح و سفر تبدیل شده است.
بیابانها و کویرهای اطراف مناطق خرانق در اردکان، فهرج در یزد، باقرآباد در بافق و ... از همواره میزبان گردشگرانی نه تنها از سراسر ایران بلکه از کشورهای اروپایی است.
جاذبههای کویر نه تنها در طول روز با شترسواری، موتورسواری، ماشینسواری، پیادهروی در شنهای تفتیده کویر و ... علاقمندان بسیاری به خود جذب کرده است، بلکه شبهای کویر نیز علاقمندان خاص خود را دارد و بسیاری از گردشگران مشتاقانه برای تماشای ستارهباران شبهای کویر از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور به یزد سفر میکنند.
نظر شما