ابلاغ مصوبه جدید سنجش و پذیرش متقاضیان آموزش عالی توسط رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «اصلاح و تکمیل مصوبه الحاق یک تبصره به ماده واحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» را برای اجرا ابلاغ کرد.

این ماده واحده در جلسه ۹۲۷ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۲ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه، جزء (ب) و جزء (ج) مصوبه «الحاق یک تبصره به ماده واحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» مصوب جلسه ۹۱۵ مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح و تکمیل و همچنین یک جزء جدید به آن الحاق می‌شود.

بر اساس جزء (ب) این مصوبه، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی، سابقه تحصیلی پایه یازدهم با تأثیر مثبت و پایه دوازدهم با تأثیر قطعی، بر اساس نتایج آزمون‌های نهایی دروس مصوب جلسه ۱۰۵۳ مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی آموزش‌وپرورش و جلسه ۴۰ مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود.

همچنین، سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی ۶۰ درصد خواهد بود.

در جزء (ج) مصوبه فوق نیز مقرر شده است که تعداد دروس آزمون نهایی تشکیل سابقه تحصیلی پایه یازدهم براساس نتایج آزمون‌های نهایی دروس مصوب جلسه ۱۰۵۳ مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی آموزش‌وپرورش و جلسه ۴۰ مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجو باشد.