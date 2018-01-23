سرهنگ صفر عبدالوند شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر برخورد ۴ دستگاه کامیون و یک دستگاه سواری پژو در محور آزاد راه پل زال - خرم آباد ۲ نفر جان باختند.

وی افزود: یک دستگاه کامیون بنز با یک دستگاه کامیون کشنده ولوو در ۶۰ کیلومتری خرم آباد برخورد کرد، شدت تصادف به حدی بود که راننده کامیون کشنده ولوو در دم جان باخت.

سرهنگ عبدالوند خاطرنشان کرد: تصادف دیگری در همین زمان در ۱۰۰ متری این حادثه به وقوع پیوست که ۲ دستگاه کامیون کشنده با یک دستگاه سواری پژو برخورد کردند.

وی افزود : یک دستگاه کامیون کشنده ولوو و یک دستگاه کامیون کشنده فاوو با یک دستگاه سواری پژو تصادف کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: در این حادثه رانندگی سواری پژو بین ۲ کامیون قرار گرفت و به علت شدت برخورد دچار آتش سوزی شد به طوری که هویت راننده و وجود یا عدم وجود سرنشین دیگری در آن نامعلوم است و اطلاعی از آنها در دست نیست.

وی افزود: پنج خودرو در این ۲ تصادف جداگانه از اندیمشک به سمت خرم آباد در حرکت بودند.

سرهنگ عبدالوند خاطر نشان کرد: علت این حادثه توسط کارشناس تصادفات پلیس راه منوط به بررسی های بیشتر اعلام شده است.