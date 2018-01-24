تغییر در روزهای پخش برنامه عروسکی «سوغات جنگل»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه عروسکی «سوغات جنگل» به تهیه کنندگی محمد جواد عبدالرحمانی از این پس ۵ روز در هفته از شبکه ۲ پخش خواهد شد.

ساعت پخش این مجموعه عروسکی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵:۳۰ و در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت ١٩ است. همچنین حمید ابراهیمی و مهدی امینی خواه به جمع بازیگران این مجموعه اضافه و مهمان عروسک نادر شدند.

در هر قسمت از این مجموعه عروسکی به فراخور موضوع و داستان، چهره های شناخته شده عرصه سینما، تلویزیون، موسیقی، ورزش و ... به عنوان بازیگر مهمان در کنار عروسک نادر حضور خواهند داشت و داستان و ماجرایی را برای مخاطب روایت می کنند.

بهادر مالکی که در کارنامه خود تجربه صداپیشگی عروسک هایی چون فامیل دور را دارد صداپیشگی عروسک نادر را بر عهده دارد و مهدی برقعی که پیش از این عروسک گردان عروسک جناب خان در برنامه «خندوانه» بود عروسک گردان این مجموعه است.

همچنین محمد عسگری، وحید آقاپور، دریا مرادی دشت و امیررضا احمدی بازیگر نوجوان که در حال حاضر در فیلم سینمایی «آهوی پیشونی سفید ٢» حضور دارد بازیگران اصلی مجموعه «سوغات جنگل» هستند.

امیر سلطان احمدی کارگردانی هنری و عمار باستان فرد و داریوش کفایتی کارگردانی تلویزیونی مجموعه عروسکی «سوغات جنگل» را بر عهده دارند. همچنین بهادر مالکی، نیوشا صدر، امیر سلطان احمدی نویسندگان این مجموعه هستند.

در خلاصه داستان مجموعه عروسکی «سوغات جنگل» آمده است: طی اتفاقی عجیب موجودی که نه کاملا شبیه انسان است و نه حیوان وارد خانه خانواده ای سه نفره می شود و همین مساله آغازگر ماجراهایی برای آنها است ...

سایر عوامل «سوغات جنگل» عبارتند از مجری طرح: علی عبدالرحمن، مدیر تولید: مرتضی افضلی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: صادق اسفندیاری ارشاد، مدیر تصویربرداری: رضا مقصودی تصویربرداران: مصطفی عبدی و پوریا بیات، صدابردار: فرهاد امامی، تدوین: مهشاد امیری و سهیلا موسوی، مشاور رسانه: ملیکا مومنی راد، جلوه های ویژه: یونس محمدی، مدیر تدارکات: علی اکبر بنی اردلان، طراح صحنه و دکور: امیر بنایی، طراح لباس:مهرنوش بلمه، طراح گریم: حمید پور سیفی، آهنگساز: کیوان کیارس و ...