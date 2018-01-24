رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو حذف شد/ لگانس شگفتی بزرگ اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رئال مادرید و لگانس بامداد روز پنجشنبه دیدار برگشت خود را در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار کردند که در پایان تیم لگانس پیروزی غیر منتظره ۲ بر یک را رقم زد.

در این بازی خاویر اراسو (۳۱) و گابریل پائولیستا (۵۵) برای لگانس گلزنی کردند و تنها گل رئال مادرید را نیز کریم بنزما در دقیقه ۴۷ به ثمر رساند.

رئال مادرید که از رونالدو در این بازی بی بهره بود با این نتیجه حذف شد.

شاگردان رئال مادرید بازی رفت را یک بر صفر بردند و در مجموع به تساو ی ۲ بر ۲ دست یافتند اما لگانس بخاطر گل زده بیشتر در زمین حریف صعود کرد.

باید دید واکنش باشگاه رئال مادرید بعد از ناکامی های اخیر چه خواهد بود.