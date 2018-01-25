برنامه ریزی برای سفر نوروزی در روزهای مانده از نمایشگاه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از سوم بهمن شروع شده و تنها امروز و فردا در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی دائر خواهد بود. بنابراین در مدت باقی مانده مردم ایران می توانند با حضور در نمایشگاه، برای سفرهای نوروزی خود برنامه ریزی کنند چرا که بسیاری از آنها مانند هر سال می خواهند از فرصت تعطیلات عید برای انجام سفر بهره ببرند. پس می توان با حضور در نمایشگاه یک تیر و چند نشان زد.

در نمایشگاه گردشگری امسال، هر یک از اداره های کل میراث فرهنگی استانهای کشور سعی کرده اند تا برای طراحی غرفه ها از نماد شهرشان استفاده کنند آنها از بناهای تاریخی و معروف شهر برای این کار بهره برده اند و به نوعی توانسته اند که جاذبه شهر و استان شان را نمایش دهند.

می توان وارد سالن ۳۸ شد و اطلاعات اولیه ای از هر یک از استانهای کشور بدست آورد و در کنارش اگر زمان و شهر مورد نظر برای سفرهای نوروزی انتخاب شده، بروشور جاذبه های گردشگری و تاریخی، و صنایع دستی به همراه نقشه شهر را از مسئولان غرفه دریافت کرد.

در این غرفه ها سوغات و صنایع دستی هر استان نیز به نمایش گذاشته شده است می توان دفترچه ای با خود به همراه آورد و این اطلاعات را در آن نوشت تا در زمان سفر به آنها مراجعه کرد. به عنوان مثال در غرفه مربوط به استان کرمان کلوت های شهداد به معرض نمایش گذاشته شده است این بدان معناست که در کرمان می توان به شهداد رفت و این کلوت ها را مشاهده کرد. در کنارش نیز ظروفی از قوتوهایی با طعم های مختلف گذاشته شده است که معرف سوغات این شهر است حتما غرفه داران این استان از بازدیدکنندگان با نان خرمایی پذیرایی خواهند کرد.

اما می توان صنایع دستی این استان و یا استانهای دیگر را نیز با مراجعه به همین سالن ۳۸ و یا به صورت پراکنده در بخش های دیگر نمایشگاه مشاهده کرد و از بازارهای صنایع دستی هر استان اطلاع گرفت تا در زمان سفر به این بازارها نیز سری زد.

سرگرم شدن کودکان در نمایشگاه

در سالن ۱۸ هم می توان کودکانی که بازدیدکنندگان با خود به نمایشگاه آورده اند را سرگرم کرد و هم اینکه آنها را هم در حوزه صنعت گردشگری دخالت داد و متوجه کرد که گردشگری تنها برای بزرگسالان نیست و کودکان و نوجوانان هم می توانند از مخاطبان این صنعت باشند. این سالن را استان همدان برپا کرده است.

اگر بازدیدکننده ای که به قصد برنامه ریزی برای سفر به نمایشگاه گردشگری رفته بخواهد در اقامتگاههای سنتی کشور نوروز خود را بگذراند می تواند به سالن ۳۵ رفته و از نزدیک با مسئولان هر یک از این اقامتگاههای بومی و سنتی آشنا شود و همان جا امکانات و نرخ اقامت را بپرسد. اگر هم بازدیدکننده ای قصد دارد تا با آژانس های مسافرتی سفری داشته باشد می تواند برای خرید تورهای گردشگری داخلی و خارجی به سالن های ۳۸ B ، ۴۰ و ۴۴B رفته و تور گردشگری خریداری کند. در این میان تورهای گردشگری که مقصد آنها سفر به یکی از شهرهای ایران است با تخفیف ارائه می شود. تورهای خارجی نیز در مدت برپایی نمایشگاه شامل تخفیف نمایشگاهی خواهند شد.

در این سالن می توان تورهای خاص را هم جستجو کرد چه در حوزه داخلی و چه خارجی. برخی از غرفه داران نیز به معرفی سامانه های رزرواسیون آنلاین می پردازند بنابراین می توان فهرست این سایت ها را گرفت و نرخ هتل، پرواز و یا قطارها را از روی سایت بررسی کرد. معمولا همه غرفه داران و آژانس داران پکیج معرفی تورهای خود را در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهند داد. در برخی از این بروشور و پکیج ها به تشریج جزئیات هر سفر نیز پرداخته شده است.

برای اطلاع از هتلهای هر شهر و یا تخفیف ویژه عیدنوروز ۹۷ هتلداران نیز می توان به سالن ۴۴A مراجعه کرد چرا که بیشتر گروههای هتلداری در این بخش از محل دائمی نمایشگاههای تهران حضور دارند و هر سوال بازدیدکنندگان را درباره اقامت و نرخ اتاق هتلها پاسخ می دهند برخی از آنها نیز در دکور خود یک اتاق از اتاقهای هتل را به نمایش گذاشته اند.

بهتر است اطلاعاتی درباره بیمارستانهای مطرح در هر استان نیز هنگام سفر به دست آورد برای این منظور نیز بیمارستانهایی که بیشتر در حوزه توریسم درمانی فعالیت می کنند خدمات خود را معرفی می کنند همچنین با گشتی در سالن های دیگر نیز می توان اطلاعات بیشتر و بهتری به دست آورد مانند مجموعه های گردشگری خصوصی که در این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند و یا شرکت هایی که خدمات جانبی سفر مانند اجاره خودرو و ... را می دهند در این نمایشگاه راهنمایان گردشگری نیز حضور دارند و غرفه ای نیز به خود اختصاص داده اند تا بازدیدکنندگان با کار آنها نیز آشنا شوند بهتر است در هر سفر یک راهنما درباره مقصد به هر گردشگر بدهد حضور راهنما سفر را هدفمندتر خواهد کرد.

ضعف بخش گردشگری غذایی در نمایشگاه

شاید بازدیدکننده ای بخواهد بداند اگر در ایام نوروز ۹۷ به شهری سفر کرد آن شهر چه غذایی برای عرضه دارد و باید در رستوران های شهر سفارش کدام غذای سنتی را بدهد برای این منظور می بایست به بخش گردشگری غذایی در سالن ۳۷A مراجعه شود البته این سالن نتوانسته آن طور که باید ، مخاطب داشته باشد چرا که در ارائه این مفهوم و معرفی غذاهای سنتی هر استان ضعیف عمل کرده است با این وجود تبریزی ها غذای سنتی خود را روی میز گذاشته و به بازدیدکنندگان نشان می دهند که چه غذاهایی مخصوص تبریزی هاست و آنها را برای استفاده به بیرون از سالن هدایت می کنند چون در محوطه باز نمایشگاه برخی از سیاه چادرها و کپرهای برپا شده آش و کباب و غذاهای سنتی استانهای مختلف را عرضه می کنند و سعی دارند تا کمبودهای این سالن را جبران کنند.

از سوی دیگر حتما هر گردشگری می خواهد که بداند سنت ها و آیین های هر استان چیست و چطور می تواند از موسیقی آیینی و این سنت ها آگاه شود. در این باره نیز اگرچه سالن ۳۸ با برپایی مراسم های سنتی سعی دارد تا چند دقیقه ای به معرفی این آداب و رسوم و یا معرفی هنر موسیقایی هر استان بپردازد اما برای بیشتر لذت بردن از این بخش و آشنا شدن با آنها می توان در ساعات پایانی نمایشگاه یعنی تا ساعت ۲۱ شاهد هنرنمایی گروههای مختلف موسیقی هر استان بود.

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تنها تا فردا در محل دائمی نمایشگاههای تهران برپاست و کسانی که می خواهند برای سفرهای خود برنامه ریزی کنند می توانند از ۹ صبح تا ۱۸ در این مکان حضور پیدا کنند و سپس به سالن خلیج فارس برای دیدن آیین های سنتی بروند.