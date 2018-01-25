فتنه گران هیچگاه مرز خود را با جریان یهود و آمریکا مشخص نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی صبح امروز (پنج شنبه) در هفتمین کنگره جمعیت ایثارگران با اشاره به اخلاق حزبی اظهار کرد: بر اساس قرآن کریم، ما دو حزب بیشتر نداریم؛ یکی حزب الله و دیگری حزب شیطان. هر تجمعی و تشکلی که ذیل حزب الله تعریف شود، طبعا بر حق است و اگر از مدار و شاخص ها خارج شود، حزب شیطان خواهد بود و در این میان، حد وسطی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه حزب الله فقط ولایت خدا را قبول می کند و هیچ ولایت دیگری برای حزب الله مطرح نیست، افزود: اگر حزب، برای ما تبدیل به بت شد، به گونه ای که معیار ما حزب ما شد، یعنی هر کسی عضو حزب ما شد، بگوییم پس خوب است، این یعنی بت پرستی و شرک.

رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اضافه کرد: اگر گرایش به حزب، جای تولی و تبری خدا را گرفت، اگر همشهری گری، بت نفس،بت هم حزبی، بت رفاقت،بت فرزند، بت برادر و بت عشیره در عرض خدا و ولایت خدا قرار گرفت، این خروج از حزب الله است.

حجت الاسلام رحیمیان با بیان اینکه هر تشکل و تجمع برای خدمت به دین خدا مطلوب است، گفت: اگر هر نوع تولی و وابستگی در عرض تولی رسول خدا و ولایت قرار بگیرد، برای خود نوعی شرک و بت پرستی و خروج از حزب الله است.

رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: در صحبت های حضرت امام(ره) هم چندان نام حزب به معنی رایج امروز دیده نمی شود. اگر کسی مومن و مدعی به خط امام باشد، اما به یهود و نصارا تولی و محبت داشته باشد، از حزب الله نیست.

وی ادامه داد: فتنه گران، هیچ گاه مرز خود را با جریان کفر، نفاق، براندازها، یهود، نصارا و آمریکا مشخص نکردند. حتی به آن هایی که آمدند روز عاشورا آن جنایت را ایجاد کردند، عنوان "انسان های خداجو" را اطلاق کردند. اگر شما به خدا و دین خدا معتقد هستید، باید مرز خود را مشخص کنید.

حجت‌الاسلام رحیمیان با اشاره به پاره کردن عکس امام(ره) در روز 16 آذر، گفت: بنده در دانشگاه تهران، پس از نماز جمعه، این آیات را خواندم و مردم یکپارچه، خواستار اعدام سران فتنه شدند؛ یکی از سران فتنه برای من پیام فرستاد که انتظار نداشتم حکم اعدام مرا صادر کنی و من پیام دادم به وی بگویید که این مردم بودند که آیات را بر شما تطبیق دادند.

وی با اشاره به ادعای یکی از روشنفکران اصلاح طلب که گفته بود وحی، کلام خدا نیست گفت: هیچ کدام از این ها(بخشی از جریان اصلاح طلب) نگفتند که حرف عبدالکریم شروش غلط است. ما همیشه آرزو داشتیم که در یک حداقلی این مرزبندی را مشخص کنند.