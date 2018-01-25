مسعود رایگان جلوی دوربین سریال «پاهای بیقرار» رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ضبط و تصویربرداری «پاهای بیقرار» در منزل یکی از شخصیت های این سریال در منطقه غرب کشور ادامه دارد. در این صحنه ها مسعود رایگان جلوی دوربین رفته است و بازیگران دیگری از جمله پانته آ بهرام نیز در این سکانس ها بازی می کنند.

این سریال در ۲ فصل و ۳ فاز تصویربرداری می شود که با پایان تصویربرداری فصل اول سریال که به زمان گذشته مربوط می شد این فصل اکنون در حال صداگذاری است.

تصویربرداری این فصل از سریال که ۴۵ قسمت را شامل می شود تا اردیبهشت سال ۹۷ ادامه دارد.

فیلمنامه سریال «پاهای بی قرار» به قلم بابک کایدان و مهدی محمدنژادیان نوشته شده است و این مجموعه زندگی چند خانواده را به تصویر می کشد و داستان را در بستر وقایع آن سال ها و انقلاب شکوهمند اسلامی و دفاع مقدس پیش می گیرد.

حمید گودرزی، آرش مجیدی، لیندا کیانی، سمیرا حسن پور، علی رضا استادی، سجاد قراگزلو، سیروس همتی، مهدی صبایی، اصغر محبی، افسانه ناصری و مجید صیادی بازیگران این مجموعه هستند.