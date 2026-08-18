قنبر نارویی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت حمایت از طرح‌های کوچک و نوآورانه در بخش کشاورزی تأکید و اظهار کرد: نخستین مزرعه تولید کرم آیزینیا فوتیدا و ورمی‌کمپوست با همت و سرمایه شخصی بهره‌بردار و در فضایی کوچک راه‌اندازی شده و نمونه‌ای از اعتماد به توانمندی‌های فردی، کارآفرینی و تلاش برای ایجاد یک فعالیت تولیدی جدید در شهرستان است.

نارویی افزود: تولید کرم آیزینیا فوتیدا و ورمی‌کمپوست از جمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند در مسیر توسعه کشاورزی پایدار، افزایش ماده آلی و بهبود کیفیت خاک‌های کشاورزی و همچنین تولید کودهای آلی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان با اشاره به محدودیت‌های موجود در این واحد تولیدی گفت: بهره‌بردار این مجموعه با وجود محدودیت فضا و امکانات، فعالیت خود را با هزینه شخصی آغاز کرده و برای توسعه آن به حمایت، مشاوره تخصصی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم نیاز دارد.

ضرورت حمایت از طرح ها و فعالیت های اقتصادی خرد و کوچک

وی ادامه داد: وظیفه ما این است که چنین ایده‌هایی را شناسایی کرده و ظرفیت‌های آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم و در حد توان برای توسعه و رفع موانع پیش روی بهره‌برداران تلاش کنیم؛ چراکه بسیاری از فعالیت‌های بزرگ اقتصادی، روزی از یک فضای کوچک و یک ایده ساده آغاز شده‌اند.

نارویی تصریح کرد: توسعه تولید ورمی‌کمپوست علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بخش کشاورزی به کودهای آلی، می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال و درآمد برای علاقه‌مندان این حوزه را فراهم کند و در صورت توسعه مناسب، به یک فعالیت اقتصادی قابل توجه در شهرستان تبدیل شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان خاطرنشان کرد: این مزرعه از نظر وسعت کوچک است، اما ایده، تلاش و ظرفیت آن برای آینده قابل توجه بوده و نباید چنین فعالیت‌هایی نادیده گرفته شود.

وی در پایان بر حمایت از بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی، به‌ویژه فعالانی که با سرمایه شخصی و ابتکار خود اقدام به راه‌اندازی فعالیت‌های جدید می‌کنند، تأکید کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد ظرفیت‌های این طرح و طرح‌های مشابه را به دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط معرفی و زمینه استفاده از حمایت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای توسعه آن‌ها را فراهم کنیم.