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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری:

بیشترین کالاهای چهارمحال و بختیاری به عراق صادر می شود

بیشترین کالاهای چهارمحال و بختیاری به عراق صادر می شود

شهرکرد- مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین کالاهای چهارمحال و بختیاری به کشور عراق صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل الله دادی شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی با اشاره به اینکه بیشترین کالاهای چهارمحال و بختیاری به عراق صادر می شود، اظهار داشت: حدود ۸۰ درصد کالا صادرات چهارمحال و بختیاری به کشور عراق صادر می شود.

وی عنوان کرد: ۳۱ هزار تن کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شد.

 مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: لوازم خانگی، محصولات کشاورزی، موکت، کالاهای پلاستیکی، خوراک آبزیان، صنایع دستی و... مهمترین کالاهای صادرات چهارمحال و بختیاری هستند.

وی ادامه داد: در سالجاری بیش از ۷۰ میلیون دلار کالا از این استان صادر شده است.

کد مطلب 4209648

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