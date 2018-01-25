به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل الله دادی شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی با اشاره به اینکه بیشترین کالاهای چهارمحال و بختیاری به عراق صادر می شود، اظهار داشت: حدود ۸۰ درصد کالا صادرات چهارمحال و بختیاری به کشور عراق صادر می شود.

وی عنوان کرد: ۳۱ هزار تن کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شد.

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: لوازم خانگی، محصولات کشاورزی، موکت، کالاهای پلاستیکی، خوراک آبزیان، صنایع دستی و... مهمترین کالاهای صادرات چهارمحال و بختیاری هستند.

وی ادامه داد: در سالجاری بیش از ۷۰ میلیون دلار کالا از این استان صادر شده است.