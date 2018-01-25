پیش بینی کاهش ٣ درصدی نرخ بیکاری استان البرز در فصل پاییز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در بازدید از مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی کشور و نشست با روسای مراکز تحقیقات کشاورزی همچنین معاونین وزیر جهاد کشاورزی که صبح پنجشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه وجود مراکز تحقیقات کشاورزی وسیع در البرز جز افتخارات این استان محسوب می شود، اظهار کرد: این موسسات از نظر کیفی نیز سطح بالایی را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اینکه باید عظمت اقدامات و فعالیت محققان در بخش های مختلف از جمله حوزه کشاورزی با جدیت بیشتری نسبت به گذشته به اطلاع عموم مردم رسانده شود که بدون شک رسانه ها نقش خطیری را در این حوزه ایفا می کنند، افزود: وجود دو هزار هییت علمی در موسسات علمی و تحقیقاتی کشاورزی سرمایه های عظیم کشور در این حوزه محسوب می شوند.

استاندار البرز با اشاره به وجود ظرفیت بالای علمی بخش کشاورزی در کشور از جمله البرز، خاطرنشان کرد: بازدید از بانک ژن و ساختمان بیوتکنولوژی از جمله برنامه هایی است که امروز با حضور دو معاون وزیر جهاد کشاورزی برگزار می شود.

نجفی با اشاره به اینکه در سفر معاون اول رییس جمهور طی هفته جاری به استان البرز مباحث مختلف ظرفیت استان مطرح شد، البرز قادر است در بسیاری از بخش ها از جمله کشاورزی به عنوان استانی پایلوت مطرح شود، گفت: تحولی بزرگتر نیاز استان محسوب می شود، نباید شرایطی فراهم ‌شود که نگرانی های حوزه اشتغال در استان افزایش پیدا کند.

وی با تشریح اقدامات انجام گرفته پیرو کاهش نرخ بیکاری استان، و با بیان اینکه البرز جز ۵ استان نخست در حوزه بیکاری بود، تصریح کرد: به واسطه اقدامات انجام گرفته پیش بینی می شود در فصل پاییز نرخ بیکاری در البرز با کاهش ۳ درصدی مواجه بوده باشد.

استاندار البرز با اشاره به نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان البرز، ادامه داد: استفاده از دانش فناوری روز در بخش کشاورزی و تحقیقات بهبود و ارتقای اقدامات صورت گرفته و پیش رو را رقم خواهد زد، بحث پارک علم و فناوری در البرز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در حوزه کشاورزی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نجفی در ادامه با بیان اینکه تکیه بر ظرفیت دانشگاه های کار آفرین الزامی است، ادامه داد: باید بر پایه دانش و فناوری اشتغال در استان افزایش پیدا کند، این امر با همکاری همگانی میسر خواهد شد.

استاندار البرز تاکید کرد: اجرای طرح بیابان زدایی جز کارهای اصلی برای کشور از جمله استان البرز است؛ نباید شرایطی فراعم‌شود که در این بین مررم آسیب ببینند، خوشبختانه دولت نگاه خوبی به استان البرز دارد.