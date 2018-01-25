غرب پس از فتنه سال ۸۸ سناریوی تحریم را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در کنگره جمعیت ایثارگران با اشاره به چهل سالگی انقلاب اسلامی اظهار کرد: چهل سالگی در باورهای ما نشان دهنده بلوغ است. در ابتدای انقلاب، اگر حرف می زدیم، می گفتیم که در آینده چنین و چنان می شود اما اکنون باید به گذشته نگاه کنیم و از خود بپرسیم که کجا بودیم و الان کجا هستیم و باید برای آینده چه کنیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی هیچ گاه مورد علاقه و قبول قدرت های غربی نبوده است. غرب هیچ دخالتی در پیروزی این انقلاب نداشت؛ آنها فقط با دخالت در استقلال ما، زمینه انقلاب را فراهم کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه غرب از انقلاب ما غافلگیر شد، گفت: آنها مبانی فکری ما که ولایت فقیه بود را درک نمی کردند. اصلا پیش از انقلاب، افکار شیعه در دروس اسلام شناسی در غرب جایگاهی نداشت. آنها از روز اول، بنای بر مخالفت داشتند. در یک سال و نیم قبل از جنگ، به هر وسیله ای برای ضربه زدن به انقلاب متشبث شدند.

وی با بیان اینکه غرب در جنگ به نتیجه مورد نظر خود نرسید گفت: آن ها منتظر بودند که ایران پس از امام دچار بحران رهبری شود اما اینطور نشد و با رهبر جدید فرصت جدیدی ایجاد شد تا اندیشه های امام توسط مقام معظم رهبری باز و تحلیل شود و افق های تازه ای پیش روی انقلابیون قرار بگیرد.

حداد عادل تصریح کرد: نگرانی غرب نسبت به انقلاب بسیار جدی است. این انقلاب هم از لحاظ مبانی نظری، بنیادهای نظری غربی یعنی سکولاریسم و هم از لحاظ عملی، منافع اقتصادی و سیاسی غرب را با چالش مواجه کرده است.

وی ادامه داد: ایران به عنوان کشوری بزرگ خود را از اسارت رها کرد و با همان مردم سالاری و حضور مردم که غرب مدعی آن است به پیروزی رسید. اگر این عامل دوام پیدا کند، نه تنها ایران از دست غرب می رود بلکه برای همه کشورهای منطقه الگو می شود. این تعارض با غرب را نباید نادیده بگیریم.

حداد عادل با بیان اینکه در این چهل سال انقلاب رشد پیدا کرده است. رویش هایی داشته و توانسته علی رغم همه دشمنی ها دوام بیاورد، اظهار کرد: انقلاب نه تنها در داخل، کشور را متحول کرده بلکه در منطقه هم الگو شده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این روزها از بس اخبار منفی نظیر اختلاس و نبودن بودجه و گرفتاری مطرح می شود که از جنبه های مثبت انقلاب غافل شده ایم. انقلاب، زنده است و حضور دارد و اگر ما ناامید شویم، کفران نعمت کرده ایم.

وی ادامه داد: من چون پیش از انقلاب هم فعالیت داشتم، با گوشت و پوست و خونم آنچه در آن روزها در ایران رخ می داد را حس کرده ام. ما در جامعه ای زندگی می کردیم که از ترس ساواک اجازه نفس کشیدن نداشتیم. چه کسی آزادانه می توانست فعالیت داشته باشد؟ قدم اول برداشته می شد، در قدم دوم، سر و کارمان با ساواک می افتاد.

رئیس سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریم های غرب گفت: غرب پس از فتنه سال ۸۸ سناریوی تحریم را آغاز کرد. الان نزدیک هشت سال است که حلقه تحریم ها سخت تر و تنگ تر می شود اما یکی از عواملی که غرب نتوانسته در ایران شورش اجتماعی ایجاد کند، فعالیت های مردمی است که از همین راه به نیازمندان کمک می شود.

حدادعادل با بیان اینکه انقلاب را دست کم نگیرید، زیرا انقلاب در داخل رشد کرده و در منطقه خودش را بیشتر از داخل نشان داده است، تصریح کرد: غربی ها در سوریه همه نیروها را سر هم گذاشتند تا بشار اسد را سرنگون کنند اما مقام معظم رهبری فرمودند که نباید این طور بشود و تجربه های جنگ ما توسط امثال سردار سلیمانی در سوریه اجرا شد. نیروهایی مثل حججی ها اجازه ندادند تا اروپایی ها و آمریکایی ها و سعودی ها به طرح های خود برسند.

وی تاکید کرد: الان چند سال است که در یمن دارند مردم را می کوبند اما به جایی نرسیده اند. این ها از ثمرات انقلاب است. دشمنان ما تئوری های خود را اصلاح کرده اند و ما هم باید بفهمیم که کنش ضدانقلاب، امروز، غیر از کنش در ابتدای انقلاب است.

حدادعادل با اشاره به مباحث اقتصادی و فرهنگی به عنوان دو برنامه اصلی دشمنان گفت: دشمن می خواهد کاری کند که دیگر نسلی مانند دهه شصت که در جنگ حاضر و پیروز شد، تربیت نشود. برای این کار، برنامه وسیعی طراحی کرده اند که انواع شبهه پراکنی ها و مغزشویی های فکری و اعتقادی و پرداختن به انواع مفاسد اخلاقی، در آن وجود دارد.

مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: همه هدف غربی ها این است که با تحریم ها یک روز به بهانه هسته ای، روز دیگر به بهانه حقوق بشری، به ما فشار بیاورند. این بهانه جویی ها تا ظهور امام زمان ادامه دارد. اگر کسی فکر کرده می تواند جلوی این تحریم ها را بگیرد، یا انقلاب را نشناخته یا غرب را. دلیلی هم ندارد کاری کنند که ما به لحاظ اقتصادی قوت بگیریم.

وی افزود: آمریکایی ها در هفته های اخیر به خاطر بسته شدن تلگرام تمامی ابزارهای قانونی و دلسوزی را به کار بستند تا حامی حقوق مردم ایران شوند که ای دنیا! به داد مردم برسید اما آنجایی که خبر از بیکاری، مشکلات اقتصادی و فقدان روابط بانکی است، خبری از دلسوزی نمی شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: با این تئوری ها می خواهند ذائقه فرهنگی و فکری مردم را تغییر دهند تا سبک زندگی مردم به اسلامی مبدل نشود. هر روز ببینید که سگ در آغوش مردم ایران بیشتر شود یا تجمل فزونی بگیرد.

وی ادامه داد: عده ای هم در داخل سوار موجی شده اند که آن ها می خواهند. در برنامه های انتخاباتی حرفهایی می زنند که بر وفق مراد غربی هاست. غرب با دست رو بازی می کند و حتی انکار نمی کند که مایل است کدام جریان در ایران به قدرت برسد.

حدادعادل گفت: وظیفه نیروهای صاحب انقلاب تلاش برای تحقق آرمان های رهبری است. باید برای حضور چنین رهبری که تجسم همه ارزش هایی است که ما در این انقلاب به آن دل بسته بودیم، خدا را شاکر باشیم. ما باید به عنوان یک تشکیلات سیاسی برای بسط مفاهیم مقام معظم رهبری برای جامعه واسطه شویم یعنی نباید بگذاریم که میان رهبر معظم انقلاب و جامعه خلا گفتمانی و کاری ایجاد شود.

وی ادامه داد: برخی از صف بندی های دهه های گذشته دارد کم رنگ می شود. امروز حتی اصلاح طلبان صادق هم احساس خطر کرده اند که مساله اصلی مساله خود انقلاب است. همه فکر ها باید متوجه اصل انقلاب باشد. به همان اندازه که انقلاب خودآگاهی پیدا کرده است دشمن هم نسبت به انقلاب آگاهی پیدا کرده و با توجه به این آگاهی نقشه های خطرناک تری طراحی خواهد کرد.