جشنواره قصه گویی برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی، امروز پنجم بهمن ماه در مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار و برگزیدگان در بخش های مختلف معرفی شدند.

سلطانعلی دریادل از آذربایجان غربی و مریم محمدعلی از کردستان در بخش پدربزرگ مادربزرگ ها تقدیر شدند. در بخش داستان نویسی رضوی مرضیه فعله گری از استان همدان، معصومه کریمی از همدان و آسیه رحمتی از خوزستان به عنوان نفرات اول تا سوم شناخته شدند.

رتبه اول در بخش مقاله نویسی به فاطمه رنجبر از استان فارس، دوم به طور مشترک به زهره رهنما و عزیزه ریحانی منفرد از استان زنجان و رتبه سوم به مهری فلاح از استان البرز تعلق گرفت. در بخش فراگیر هم طاهره بشیر از تهران و سپیده ابراهیمی از چهارمحال و بختیاری رتبه دوم را از ان خود کردند.

در بخش نوجوان، حامد بهرامی از چهارمحال و بختیاری شایسته تقدیر شناخته شد و ماهانا آقا داودی از اصفهان، سجاد اسماعیلی از یزد و عسل اعظمی از آذربایجان شرقی رتبه اول تا سوم را دریافت کردند.

باربارا آمارال از برزیل، پریسا صدایی اذر از ایران و جان تیتی نامای از کنیا نفرات اول تا سوم بخش بین الملل بودند. در بخش ملی هم ملیحه کریمی از بوشهر و منیژه واحد قاضیانی از گیلان شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش برگزیدگان ملی رتبه نخست به محسن ساجدی فر از خراسان رضوی، رتبه دوم به طور مشترک به ربابه هاشمی از مازندران و طوبی شیروانی از بوشهر و رتبه سوم به محمدجواد جعفری از کرمان و آرزو حقیقی از استان فارس اختصاص پیدا کرد.